Блокиран сообраќај и уништени продавници во демонстрации низ Европа по запирањето на флотилата со помош за Газа

Израел се соочи со меѓународна осуда откако вооружени израелски војници се качија на околу 40 бродови што се обидуваа да ја пробијат поморската блокада за да достават помош до палестинската енклава

Сања Наумовска

Пропалестинските демонстранти во повеќе градови во Европа вчера го блокираа сообраќајот и вандализираа продавници и ресторани, откако израелските сили ја пресретнаа флотилата со хуманитарна помош што се упати кон Газа. Израел се соочи со меѓународна осуда откако вооружени израелски војници се качија на околу 40 бродови што се обидуваа да ја пробијат поморската блокада за да достават помош до палестинската енклава, апсејќи повеќе од 400 странски активисти, вклучувајќи ја и шведската активистка за климатски промени Грета Тунберг.

Во Барселона, демонстрантите кршеа или пишуваа антиизраелски слогани на излозите на продавниците и рестораните, вклучувајќи го и синџирот кафетерии „Старбакс“, франшизата за хамбургери „Бургер Кинг“ и синџирот супермаркети „Карфур“, обвинувајќи ги за соучество во израелската офанзива во Појасот Газа.

„Овие протести се единственото нешто што можеме да го направиме“, рече Акрам Азахомарас, која беше меѓу учесниците во маршот, но рече дека вандализмот врз продавниците е контрапродуктивен. „Треба да го направиме тоа мирно, со наши зборови, а не со дела.“
Во Италија, студентите ги окупираа универзитетите, вклучувајќи ги Миланскиот државен универзитет и Римскиот универзитет „Ла Сапиенца“, и го блокираа пристапот до универзитетот во Болоња користејќи автомобилски гуми. Во Торино, стотици луѓе го блокираа сообраќајот на градскиот кружен пат, според извештаите на новинските агенции. Лекари, медицински сестри, фармацевти и други светеа со фенерчиња и светла за мобилни телефони и ги читаа имињата на 1.677 здравствени работници убиени во Газа, соопштија организаторите. Италијанските синдикати повикаа на генерален штрајк во поддршка на флотилата за помош за Газа, а се очекуваат повеќе од 100 маршеви или собири низ целата земја.

Италијанскиот министер за одбрана Гвидо Кросето го критикуваше нарушувањето предизвикано од некои од демонстрантите.
„Дали некој навистина верува дека блокирањето на станица, аеродром, автопат или уништувањето на продавница во Италија ќе му донесе олеснување на палестинскиот народ?“, напиша тој на X.
Низ Европа, илјадници демонстранти излегоа на улиците во Даблин, Париз, Берлин и Женева за да го осудат пресретнувањето на флотилата од страна на Израел. Митинзи се одржаа и во Буенос Аирес, Мексико Сити и Карачи.

Во Истанбул, толпа се собра пред израелската амбасада држејќи транспаренти со слогани како „Израел го масакрира човештвото, а не Газа / Не молчете, не седете, станете“.
Во војната во Газа загинаа повеќе од 66.000 луѓе, според палестинските власти.
Израел ја започна својата офанзива по нападот предводен од Хамас врз Израел на 7 октомври 2023 година, во кој беа убиени околу 1.200 луѓе, а 251 беа земени како заложници назад во Газа, според израелските пресметки.

