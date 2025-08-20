Близу Добропиља нападите со дронови продолжуваат и нема знаци дека борбите стивнуваат

Володимир Зеленски е во Белата куќа, а Доналд Трамп штотуку вети дека ќе ѝ даде на Украина „многу добра заштита“. Но, без разлика на тоа што го дискутираат политичарите, нема знак дека борбите стивнуваат, пренесува „Гардијан“.

Украинското село Добропиља сега е цел на руското бомбардирање. Се гледаат низа портокалови светкања во далечината, а подоцна, трагачи од куршуми се видливи на чистото небо – според местоположбата, најверојатно од Украинци кои се обидуваат да соборат руски дрон.

Утрово, донецките официјални претставници соопштија дека едно лице било убиено и тројца повредени во Добропиља, уште тројца биле убиени, а четворица повредени во Костјантинивка, град 30 милји источно кој е во ризик да биде опколен.

Руските војници извршиле 67 напади во областа околу Добропиља во претходните 24 часа. 150 баталјон се обидува да спречи руско натрупување и да ја уништи нивната логистика пред очекуваната есенска офанзива.