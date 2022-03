Државниот секретар на САД, Ентони Блинкен во телефонски разговор со македонскиот премиер Димитар Ковачевски посочил дека земјава има силна поддршка од САД за експедитивен влез во Европската унија.

Како што се вели во изјавата на портпаролот на Стејт департментот, Нед Прајс, Блинкен му честитал на премиерот Ковачевски за новата функција и формирањето на новиот Кабинет.

Државниот секретар Блинкен, исто така, се заблагодарил за непоколебливата и цврста поддршка за Украина од земјава, „во време на континуирана, брутална воена агресија на претседателот Путин“.

Според Прајс, Блинкен лично му се заблагодарил на Ковачевски за посветеноста на Северна Македонија кон НАТО Алијансата како најнова членка, како и за прифаќањето на авганистанските бегалци.

„Секретарот посочи дека Соединетите Држави очекуваат понатамошна блиска соработка за низа регионални, безбедносни и одбранбени прашања за промовирање на демократијата и стабилноста во регионот“, вели Прајс.

Pleased to congratulate North Macedonia’s new Prime Minister @DKovachevski and proud to support our newest @NATO Ally and Transatlantic partner.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 30, 2022