Основното јавно обвинителство — Битола поднесе Наредба за спроведување истражна постапка против 36-годишен маж, осомничен дека од јануари до јуни годинава во неколку наврати вршел полови односи со девојче на 12 години. Според обвинението, со дејствата е сторено продолжено кривично дело — силување на дете кое не наполнило 15 години, по член 188 став 1 од Кривичниот законик.

Како што се наведува во Наредбата, осомничениот стапил во контакт со девојчето, родено во 2014 година, преку социјалните мрежи и се допишувал со неа. Покрај обвинението за полов напад, тој е сомничен и за прикажување порнографски материјал на дете, по член 193 став 4 во врска со став 3 од Кривичниот законик.

Јавниот обвинител до судијата на претходна постапка доставил предлог за определување мерка притвор. Како образложение, се наведуваат опасност од бегство, можност осомничениот да го повтори делото, и ризик да влијае врз оштетената, нејзиниот исказ и други сведоци.

Националните институции и надлежните служби продолжуваат со истрагата. Поради заштита на идентитетот на жртвата, во јавните соопштенија не се објавуваат дополнителни лични податоци