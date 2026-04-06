Патниците кои го преминуваат каналот од Велика Британија до Франција нема да се соочат со нови биометриски проверки во наредните недели и покрај блискиот рок за целосно воведување на системот за влез-излез на ЕУ (EES), пренесува „Гардијан“. Авиокомпаниите и аеродромите низ Европа стравуваат од хаос за време на велигденските празници.

ЕУ официјално ќе бара биометриски податоци од сите патници, повеќето граѓани кои не се од ЕУ, вклучително и Британците, од 10 април. Фазното воведување на системот веќе предизвика долги доцнења на некои аеродроми.

Сепак, се покажа дека патниците на услугата Le Shuttle на Eurotunnel, прекуканалските фериботи или Eurostar нема да забележат никакви промени, поради доцнења во Франција во развојот на технологијата потребна за собирање и обработка на биометриските податоци.

Извори од пристаништето Довер и Eurotunnel изјавија дека Франција сè уште не им ја обезбедила потребната технологија.

Печатењето на пасошите ќе продолжи на француската граница, која за појдовните патници преку каналот (со воз и ферибот) се наоѓа во Англија. Само возачите на камиони, патниците со автобус и пешачките патници на фериботите, кои се проверуваат од француските гранични службеници од ноември, ќе подлежат на формалностите на EES.

И покрај најновото очигледно одложување на системот, веб-страниците на ЕУ и понатаму наведуваат дека по 10 април посетителите на Шенген зоната мора да дадат биометриски податоци при влез. Советите на британското Министерство за внатрешни работи издадени минатата недела ги предупредуваат патниците да предвидат повеќе време за проверки.