Поранешниот американски претседател Бил Клинтон и Хилари Клинтон, кандидатката за претседател на демократите во 2016 година, ќе сведочат во конгресната истрага за починатиот сексуален престапник Џефри Епштајн. Одлуката би можела да го спречи планираното гласање во Претставничкиот дом, предводен од републиканците, за двајцата истакнати демократи да бидат прогласени за непочитувачи на судот, што би можело да доведе до кривични обвиненија.

Неодамнешното објавување на милиони интерни документи поврзани со Епштајн од страна на Министерството за правда на САД ги откри врските на починатиот финансиер и сексуален престапник со многу истакнати луѓе во политиката, финансиите, академијата и бизнисот – и пред и откако се изјасни за виновен во 2008 година за обвиненија за проституција.

На прашањето дали Претставничкиот дом ќе ги задржи своите гласови за непочитување на судот против Клинтонови, претседателот на Претставничкиот дом, Мајк Џонсон, за Ројтерс изјави: „Тие работат на тоа во моментов. Адвокатите ги испитуваат деталите“.

Џонсон претходно ја поздрави веста дека поранешниот претседател и поранешниот државен секретар се согласиле да сведочат.

Комитетот за надзор на Претставничкиот дом минатата недела препорача Клинтонови да бидат прогласени за непочитувачи на судот затоа што одбиле да сведочат за нивната врска со Епштајн. Клинтонови понудија соработка со панелот, но одбија да се појават лично, велејќи дека истрагата е партиска вежба насочена кон заштита на републиканскиот претседател Доналд Трамп.

„Ви кажаа под заклетва што знаат, но не ви е гајле. Но, поранешниот претседател и поранешниот државен секретар ќе бидат таму. Тие со нетрпение очекуваат да постават преседан што важи за сите“, рече заменик-шефот на кабинетот на Клинтонови, Ангел Урена, на социјалните медиуми.

Бил Клинтон летал со авионот на Епштајн неколку пати на почетокот на 2000-тите откако ја напуштил функцијата. Тој изрази жалење за врската и рече дека не знае ништо за криминалната активност на Епштајн.

Републиканскиот претставник на САД, Џејмс Комер, кој претседава со Комитетот за надзор на Претставничкиот дом, во понеделник изјави дека Клинтонови не дале датум за нивните искази и дека ќе разговара за следните чекори со членовите на панелот.

„Адвокатот на Клинтонови изјави дека се согласуваат со условите, но тие услови повторно не се јасни и тие не дадоа датуми за нивните искази. Ќе ги разјаснам условите за кои се согласуваат, а потоа ќе ги разговарам следните чекори со членовите на мојот комитет“, рече Комер.