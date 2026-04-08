Коосновачот на „Мајкрософт“, Бил Гејтс, треба да сведочи пред американскиот конгрес во јуни за неговите интеракции со осудениот сексуален престапник Џефри Епштајн, потврдија пратениците. Милијардерот филантроп е најновата позната личност што се согласи да сведочи пред Комитетот за надзор на Претставничкиот дом, кој ги истражува прекршоците на Епштајн.

„Гејтс ќе одговори на сите прашања на комитетот за да ја поддржи нивната важна работа“, изјави портпарол за Би-Би-Си. Сослушувањето е закажано за 10 јуни. Гејтс не е обвинет за прекршок од страна на ниту една од жртвите на Епштајн, а неговото вклучување во истражните досиеја не подразбира никаква криминална активност. Детали за комуникациите и односот на Гејтс со Епштајн беа вклучени во повеќе од три милиони документи објавени претходно оваа година од страна на Министерството за правда.

Министерството објави милиони документи, но уште милиони остануваат неоткриени.

Минатиот ноември, Трамп потпиша закон усвоен од Конгресот со кој се бара од Министерството за правда да ги објави сите материјали од своите истраги за Епштајн, што е начинот на кој деталите за врската на Гејтс станаа јавни.

Филантропот се осврна на своите врски со осудениот сексуален престапник за време на состанокот со персоналот од неговата добротворна фондација и „презеде одговорност за своите постапки“.

„Бил зборуваше отворено, одговарајќи на неколку прашања детално“, се вели во соопштението на Фондацијата Гејтс.

Волстрит журнал објави дека Гејтс им се извинил на вработените, рекол дека имал две афери со руски жени за кои подоцна дознал Епштајн, а во врска со покојниот финансиер рекол: „Не направив ништо нелегално. Не видов ништо нелегално“.

Порано оваа година, Гејтс, во интервју за 9News во Австралија, јавно зборуваше за своите врски со Епштајн, велејќи дека неговите интеракции биле ограничени на вечери и дека не го посетувал островот на Епштајн.

„Секоја минута што ја поминав со него се каам и се извинувам што го направив тоа“, рече Гејтс.

Во изјава за Би-Би-Си, портпаролот на Гејтс подоцна рече дека коосновачот на Мајкрософт никогаш не присуствувал на забави со покојниот финансиер и немал никаква вмешаност во нелегални активности поврзани со Епштајн.

„Иако Гејтс признава дека средбата со Епштајн била сериозна грешка во проценката, тој недвосмислено негира какво било несоодветно однесување поврзано со Епштајн и ужасните активности во кои бил вклучен Епштајн“, се вели во соопштението.

Надзорниот комитет на Претставничкиот дом издаде писмо на 3 март во кое бара сведочење од Гејтс, кое доаѓа во време кога има и други сведочења од висок профил.

Поранешниот претседател Бил Клинтон и неговата сопруга, поранешната државна секретарка Хилари Клинтон, се појавија пред комитетот во февруари.