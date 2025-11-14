Би-Би-Си му се извинијја на американскиот претседател Доналд Трамп за епизодата во емисијата „Панорама“ во која беа споени делови од неговиот говор од 6 јануари 2021 година, но ги отфрли неговите барања за надомест, пренесува Би-Би-Си.

Корпорацијата соопшти дека монтажата оставила „погрешен впечаток дека претседателот Трамп упатил директен повик за насилна акција“ и рече дека нема повторно да ја прикажува програмата од 2024 година. Адвокатите на Трамп се заканија дека ќе ги тужат Би-Би-Си за отштета од 1 милијарда долари доколку корпорацијата не издаде повлекување, не се извини и не го обештети.

Секретарката за култура изјави за Би-Би-Си дека е уверена дека корпорацијата „го сфаќа ова со сериозноста што ја бара“, додавајќи дека ќе се погрижи „да се почитуваат највисоките стандарди“.

Последиците од скандалот доведоа до оставки на генералниот директор на Би-Би-Си, Тим Дејви, и раководителката на вестите, Дебора Тернес, во неделата. Би-Би-Си њуз се обрати до Белата куќа за коментар. Извинувањето доаѓа неколку часа откако втор слично монтиран клип, емитуван на „Њузнајт“ во 2022 година, беше откриен од „Дејли Телеграф“.

Во делот „Корекции и појаснувања“, објавен во четврток навечер, Би-Би-Си соопшти дека програмата „Панорама“ е прегледана по критиките за тоа како бил монтиран говорот на Трамп. На Би-Би-Си ѝ беше даден рок од 22:00 часот по Гринич (17:00 часот источноамериканско време) во петокот да одговори. „Прифаќаме дека нашето монтирање ненамерно создало впечаток дека прикажуваме еден континуиран дел од говорот, наместо извадоци од различни точки во говорот, и дека ова дало погрешен впечаток дека претседателот Трамп упатил директен повик за насилна акција“, се вели во соопштението.

Адвокатите на Би-Би-Си му пишаа на правниот тим на претседателот Трамп како одговор на писмото добиено во неделата, изјави портпарол на Би-Би-Си. „Претседателот на Би-Би-Си, Самир Шах, одделно испрати лично писмо до Белата куќа, во кое му јасно му става до знаење на претседателот Трамп дека тој и корпорацијата се извинуваат за уредувањето на говорот на претседателот на 6 јануари 2021 година, кој беше прикажан во програмата“, рекоа тие.

Додадоа: „Иако Би-Би-Си искрено жали за начинот на кој беше монтиран видео клипот, ние силно не се согласуваме дека постои основа за тужба за клевета.“ Во говорот на Трамп, тој рече: „Ќе одиме пеш до Капитол и ќе ги бодриме нашите храбри сенатори, конгресмени и конгресмени.“ Повеќе од 50 минути подоцна во говорот, тој рече: „И се бориме. Се бориме како пекол.“

Во програмата Панорама, клипот го прикажува како вели: „Ќе одиме пеш до Капитол… и јас ќе бидам таму со вас. И се бориме. Се бориме како пекол.“ Во разговор за Фокс њуз, Трамп рече дека неговиот говор бил „искасан“ и дека начинот на кој бил презентиран ги „измамил“ гледачите. Би-Би-Си го доби писмото од адвокатите на Трамп во неделата. Во него се бара „целосно и фер повлекување“ на документарецот, извинување и Би-Би-Си „соодветно да му надомести на претседателот Трамп за предизвиканата штета“.