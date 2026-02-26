БХРТ објави дека, поради ситуацијата во која се наоѓа, меѓу другото, поради евентуалното долгорочно блокирање на сметката, денес го прекина емитувањето на програмата и дека, доколку не се најде соодветно решение, можно е трајно прекинување на емитувањето, пренесува Н1.

„Околностите во кои работиме неколку години се неподносливи. Институциите на Босна и Херцеговина и ентитетите, како и Канцеларијата на високиот претставник, покажаа крајна незаинтересираност за проблемот со финансирањето на јавниот сервис на Босна и Херцеговина. Сигналот што го гледате во моментов за жал не е симболичен, туку реалност.

Во наредните денови може да има траен прекин на емитувањето на програмата“, изјавија од БХРТ.

Тие повторно ги повикаа надлежните органи итно да реагираат.

„БХРТ е јавен сервис за сите граѓани на Босна и Херцеговина. Неговото евентуално прекинување на работата би значело губење на заедничкиот медиумски простор. За продолжување на работата на БХРТ, потребна е итна реакција на Парламентарното собрание на БиХ, Советот на министри на БиХ и ОХР“, истакнаа тие.

Исто така, како што е наведено, вкупните обврски на BHRT изнесуваат приближно 100 милиони КМ, додека само од RTRS на 31 декември 2025 година, од данокот на RTV се бараат 104.137.380 КМ.

Управата на BHRT ќе го објави ова денес на вонредна прес-конференција.