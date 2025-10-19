„Без кралеви“: Протестите против политиките на Трамп се шират низ САД

Голем број луѓе се собраа на протестите „Без кралеви“ против политиките на претседателот Доналд Трамп во повеќе градови низ САД, вклучувајќи ги Њујорк, Вашингтон, Чикаго, Мајами и Лос Анџелес. Илјадници луѓе го исполнија Тајмс Сквер во Њујорк и улиците околу него, со транспаренти со слогани како „Демократија, а не монархија“ и „Уставот не е опционален“.

Пред демонстрациите, сојузниците на Трамп ги обвинија демонстрантите дека се поврзани со екстремно левичарското движење Антифа и го осудија она што го нарекоа митинг против омразата на Америка. Неколку американски држави ја мобилизираа Националната гарда, но организаторите рекоа дека настаните биле мирни.

Откако се врати во Белата куќа во јануари, Трамп го прошири опсегот на претседателската моќ, користејќи извршни наредби за распуштање делови од федералната влада и распоредување трупи на Националната гарда во американските градови и покрај противењата на државните гувернери. Тој, исто така, ги повика врвните службеници за спроведување на законот во администрацијата да ги гонат неговите перципирани непријатели.

Претседателот вели дека неговите постапки се неопходни за обнова на земјата во криза и ги отфрли обвинувањата дека се однесува како диктатор или фашист како хистерични. Но, критичарите предупредуваат дека некои од потезите на неговата администрација се неуставни и претставуваат закана за американската демократија.

Во интервју за Фокс њуз, кое требаше да се емитува во недела, Трамп се појави за да се обрати на протестите.

„Крал! Ова не е чин“, рече Трамп во преглед на интервјуто. „Знаете – тие ми се обраќаат како на крал. Јас не сум крал.“

Во Њујорк, хеликоптери и беспилотни летала можеа да се видат како летаат над главите на луѓето, а полицијата стоеше настрана. Полициската управа на Њујорк соопшти дека повеќе од 100.000 луѓе се собрале во сите пет општини на градот и дека не се извршени апсења поврзани со протестите. На Тајмс Сквер, полицаец кој стоеше во близина процени дека над 20.000 луѓе маршираат по 7-та Авенија.

Бет Заслоф, хонорарна писателка и уредничка, рече дека се придружила на протестот во Њујорк затоа што се чувствува огорчена и вознемирена од движењето кон фашизам и авторитарна влада што се случува под администрацијата на Трамп.

„Многу ми е грижа за Њујорк. Ми дава надеж што сум тука со многу, многу други луѓе, “ рече таа.