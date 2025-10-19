нед, 19 октомври, 2025

„Без кралеви“: Протестите против политиките на Трамп се шират низ САД

Полициската управа на Њујорк соопшти дека повеќе од 100.000 луѓе се собрале на протест во сите пет општини на градот

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:No_Kings_protest_in_NYC_(40918).jpg / Rhododendrites

Голем број луѓе се собраа на протестите „Без кралеви“ против политиките на претседателот Доналд Трамп во повеќе градови низ САД, вклучувајќи ги Њујорк, Вашингтон, Чикаго, Мајами и Лос Анџелес. Илјадници луѓе го исполнија Тајмс Сквер во Њујорк и улиците околу него, со транспаренти со слогани како „Демократија, а не монархија“ и „Уставот не е опционален“.

Пред демонстрациите, сојузниците на Трамп ги обвинија демонстрантите дека се поврзани со екстремно левичарското движење Антифа и го осудија она што го нарекоа митинг против омразата на Америка. Неколку американски држави ја мобилизираа Националната гарда, но организаторите рекоа дека настаните биле мирни.

Откако се врати во Белата куќа во јануари, Трамп го прошири опсегот на претседателската моќ, користејќи извршни наредби за распуштање делови од федералната влада и распоредување трупи на Националната гарда во американските градови и покрај противењата на државните гувернери. Тој, исто така, ги повика врвните службеници за спроведување на законот во администрацијата да ги гонат неговите перципирани непријатели.

Претседателот вели дека неговите постапки се неопходни за обнова на земјата во криза и ги отфрли обвинувањата дека се однесува како диктатор или фашист како хистерични. Но, критичарите предупредуваат дека некои од потезите на неговата администрација се неуставни и претставуваат закана за американската демократија.

Во интервју за Фокс њуз, кое требаше да се емитува во недела, Трамп се појави за да се обрати на протестите.

„Крал! Ова не е чин“, рече Трамп во преглед на интервјуто. „Знаете – тие ми се обраќаат како на крал. Јас не сум крал.“

Во Њујорк, хеликоптери и беспилотни летала можеа да се видат како летаат над главите на луѓето, а полицијата стоеше настрана. Полициската управа на Њујорк соопшти дека повеќе од 100.000 луѓе се собрале во сите пет општини на градот и дека не се извршени апсења поврзани со протестите. На Тајмс Сквер, полицаец кој стоеше во близина процени дека над 20.000 луѓе маршираат по 7-та Авенија.

Бет Заслоф, хонорарна писателка и уредничка, рече дека се придружила на протестот во Њујорк затоа што се чувствува огорчена и вознемирена од движењето кон фашизам и авторитарна влада што се случува под администрацијата на Трамп.

„Многу ми е грижа за Њујорк. Ми дава надеж што сум тука со многу, многу други луѓе, “ рече таа.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

„6-7“ е новата фраза во училиштата низ САД која учениците ја извикуваат за прекинување на наставата

Учениците во основните и средните училишта низ САД ги прекинуваат часовите и наставата извикувајќи „6-7“, бесмислена фраза која произлезе од рап песна што стана...
Повеќе
Подглавна секција

Трамп и Мадуро собираат воени сили додека растат тензиите на Карибите

Додека претседателот Доналд Трамп размислува за воена акција во Венецуела, градејќи сили во Карибите и летајќи бомбардери Б-52 покрај брегот на земјата оваа недела,...
Повеќе

Најнови

Македонија

Мирно и без чекање се гласа во училиштето „Иднина“ во Чаир

Без поголеми редици гласачи и мирна атмосфера пред и во избирачките места, имаше утрово во основното училиште со ресурсен центар „Иднина“ во скопската општина Чаир. Гласањето се одвива мирно, а членовите...
Повеќе
Подглавна секција

Израел не дозволува отворање на границата на Газа со Египет додека Хамас не ги врати телата на сите заложници

Граничниот премин Рафах меѓу Газа и Египет ќе остане затворен до понатамошно известување, соопшти Израел, откако палестинската амбасада во Каиро најави дека единствениот излез на Газа кон надворешниот свет ќе биде...
Повеќе
Подглавна секција

„Без кралеви“: Протестите против политиките на Трамп се шират низ САД

Голем број луѓе се собраа на протестите „Без кралеви“ против политиките на претседателот Доналд Трамп во повеќе градови низ САД, вклучувајќи ги Њујорк, Вашингтон, Чикаго, Мајами и Лос Анџелес. Илјадници луѓе го...
Повеќе
Главна секција

Граѓаните денеска ќе бираат 81 градоначалник и членови на Советите на општините и на Скопје на осмите локални избори

Граѓаните денеска ќе излезат на осмите по ред локални избори од осамостојувањето на државата. Тие имаат можност да гласаат за 81 градоначалник во сите општини во земјата и во Градот Скопје,...
Повеќе

Мирно и без чекање се гласа во училиштето „Иднина“ во Чаир

Без поголеми редици гласачи и мирна атмосфера пред и во избирачките места, имаше утрово во основното училиште со ресурсен центар „Иднина“ во скопската општина Чаир. Гласањето се одвива мирно,...

Израел не дозволува отворање на границата на Газа со Египет додека Хамас не ги врати телата на сите заложници

„Без кралеви“: Протестите против политиките на Трамп се шират низ САД

Граѓаните денеска ќе бираат 81 градоначалник и членови на Советите на општините и на Скопје на осмите локални избори

Делегација на Јавното обвинителство и Советот на јавните обвинители остварија студиска посета на португалското државно јавно обвинителство

Кондарко: Исправена е печатната грешка во гласачките ливчиња во Општина Ново Село, гласањето продолжува без проблеми

„6-7“ е новата фраза во училиштата низ САД која учениците ја извикуваат за прекинување на наставата

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Мирно и без чекање се гласа во училиштето „Иднина“ во Чаир

Израел не дозволува отворање на границата на Газа со Египет додека Хамас не ги врати телата на сите заложници

Граѓаните денеска ќе бираат 81 градоначалник и членови на Советите на општините и на Скопје на осмите локални избори