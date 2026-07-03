Потребни се само дел од секундата за да се добие прилично сериознa изгореница. Асфалтот и бетонот на директна сончева светлина честопати можат да достигнат површинска температура до 82 Целзиусови степени во најжешките денови, вели д-р Кевин Фостер, кој го води Центарот за изгореници во Аризона во Феникс. Површинските температури играат клучна улога во тоа колку се загрева околното подрачје, а исто така претставуваат ризик за здравјето за време на екстремни топлински настани.

За време на топлотните бранови, значителна количина од сончевата енергија се апсорбира и рефлектира од површините изложени на неговите зраци, што доведува до значително зголемување на нивните температури. Овие топли површини потоа ја пренесуваат својата топлина на околниот воздух, зголемувајќи ја вкупната температура на воздухот. Додека некои пропустливи и влажни површини, како тревата или почвата, апсорбираат помалку топлина, други градежни материјали како асфалтот или бетонот се способни да апсорбираат дури 95% од сончевата енергија, која потоа се зрачи назад во околната атмосфера.

Во деновите кога термометарот покажува 38°C , оваа температура се однесува на температурата на воздухот, која метеоролозите обично ја мерат над еден метар над површината. Сепак, на тие температури, површините како асфалтот или цементот можат да достигнат температури повисоки од 65°C , што може да предизвика изгореници на кожата. Важно е да се биде свесен за овие површински температури и да се преземат мерки на претпазливост за да се избегнат повреди.

Процесот на урбан развој длабоко го менува пејзажот. Природните и пропустливите површини се заменуваат со непропустливи структури како згради и патишта. Ова создава она што климатолозите го нарекуваат „урбани топлински острови“, области во градовите кои доживуваат значително повисоки температури во споредба со блиските рурални региони.

Ова се исто така области со голема концентрација на луѓе. Во Европа, речиси половина од училиштата и болниците во градовите се наоѓаат во урбани топлински острови, изложувајќи го ранливото население на температури кои се опасни по здравјето, бидејќи влијанието на климатските промени се влошува, според агенцијата за животна средина на Европската унија.

Научниците велат дека топлотниот бран, кој започна на 20 јуни, беше најлошиот забележан во Европа, а жешките услови го нарушија производството на електрична енергија, ја оштетија инфраструктурата и ги преоптоварија здравствените системи.

„Во моментов 150 милиони луѓе живеат под екстремна топлина, стотици починаа, училиштата се затворени“, рече генералниот директор на Светската здравствена организација, Тедрос Аданом Гебрејесус, на платформата X.

„Предводен од климатските промени и глобалното затоплување, феноменот на топлотен бран „што се случува еднаш во генерација“ сега се случува речиси секоја година. Бевме предупредени“, напиша тој, додавајќи дека домовите, работните места и училиштата во Европа се лошо опремени за екстремна топлина.

Според Агенцијата за заштита на животната средина на САД, годишната просечна температура на воздухот во град со 1 милион или повеќе луѓе може да биде од 1 до 3°C потопла од околните области. Во јасна, мирна ноќ, оваа температурна разлика може да достигне дури и 12°C во споредба со руралните области.

Урбаните топлински острови се создаваат преку комбинација од фактори. Зелените површини и вегетацијата играат витална улога во намалувањето на површинските температури преку евапотранспирација, каде што растенијата испуштаат вода во околниот воздух, дисипирајќи ја амбиенталната топлина. Во меѓувреме, урбаната геометрија, со своите опструктивни структури, ја заробува топлината ноќе. Дополнително, урбаните површини апсорбираат и складираат повеќе топлина во споредба со природната покривка на земјата, дополнително зголемувајќи ги температурите. Разбирањето на овие фактори ни помага да создадеме посвежи и поодржливи градови.

Термалните сателитски снимки ги откриваат термичките профили на градовите, области кои доживуваат потопли и постудени температури врз основа на локалниот пејзаж. Разликата што ја прават парковите во температурата на градовите ја покажува критичната рамнотежа помеѓу урбаниот развој и зелените површини, кои помагаат во ублажување на високите температури. Дури и малите зелени површини можат да направат разлика. Во Грција, градските планери во Атина создадоа „џебни паркови“, трансформирајќи мали парцели кои некогаш беа преполни со ѓубре и плевел.

„Станува збор за создавање зелени површини, намалување на температурите, подобрување на квалитетот на животот и создавање нови референтни точки во градот“, рече градоначалникот на Атина, Костас Бакојани.