Второто продолжение на ММО играта „AION“ пристигнува во септември, и е насловено „AION 2“.

Ќе биде бесплатна игра што ќе добие и своја глобална верзија. Во играта има ангелски или демонски крилја што се главната карактеристика на ликовите, како и извонредни анимации за потези и удари со различни оружја и магии. Но оваа втора верзија на играта нуди многу, многу повеќе од првиот дел.

„Free to play“ моделот на првата „AION“ игра имаше опција со валути во играта да се купи месечен премиум пристап до други отворени опции и многу од „EU“ играчите -пристапуваа и на екслузивни содржини со месечна претплата стекната со играње. Додека европската верзија на играта беше подложна на ова правило, во американската верзија на првата „AION“ буквално се’ беше бесплатно -на начин каде опциите од преплатата беа исто така дадени беспари. Проблем за играчите од Македонија беше што американската верзија имаше премногу лааг до неигривост, а европската верзија се базираше на ненормален степен на грајнд за да се постинге или достигне да се измаксира лик. Според најнови информации „AION 2“ ќе биде направена во стилот на европската „AION 1“ што се однесува до претплата -и ќе има само опционален „Battle Pass“ систем, но ќе се нудат и други предности во кеш шопот, додека дел од скиновите ќе можат да се купат директно од продавницата во играта за вистински пари.

Системот за отклучување „in-game“ скинови ќе функционира веројатно да се сними изглед на оклоп или оружје при еквипување или добивање на ајтемот што нуди многу опции за блендови (склопени комбинации) од оклопи, оружја и украси. За важноста на скиновите во видеоигрите може да го прочитате следниот Водич. Но секоја класа има посебен стил на скинови на пример Темпларот личи како витез додека Асасинот личи на нинџа или разбојник во темна облека.Ова е претставувањето на сите класи на ликови во играта:

Ќе има и припитомување животни кои потоа ќе можете да ги јавате -дизајните на животните се со доста инвентивни различни изгледи а околината низ која ќе јавате е супер сработена со магепсувачки природни пејсажи и териториите се огромни во споредба со првата игра, територии кои ќе може и да ги надлетувате со своите крилја кои исто така се надоградуваат како прогресирате.

„AION 2“ исто така ќе нуди и огромен број опции за креирање на ликови за играчите да може да ги направат своите ликови во играта да им изгледаат токму како што ги замислиле -бројот на опции за тунирање и досредување ликови е огромен со богата палета на опции за кустомизација. И ќе има можност направениот изглед да се сними -за други играчи да го користат како готов темплејт -со назнака кој го направил.

Што се однесува до истанците наречени „Dungeons“ (Зандани) за разлика од првиот дел на „AION“ каде беа картки и репетитивни и со секакви ликови од кои некои личеа и забавно и децки разиграно во вид на свесни фоки и големи мунгоси -каде другата крајност беше колење на брутални демони. Но „Dungeon-ните“ не нудеа толкав предизвик -дури и кога се грајндаа тотално соло. Овојпат во „AION 2“ од тоа што е прикажано овој аспект е максимално појачан и заменет со големи босеви кои телеграфираат удари, но ќе бидат тешки за победување затоа што ќе имаат механики што ќе мора цела група играчи да ја усоврши за да совлада одреден главен.

Самото прво појавување на играта „AION“ беше рекламирно со големи битки на ангели и демони -што е првичниот „Hook“ и на второто продолжение. Секако ќе има PvP евенти каде големи војски на Елиос расата ќе се борат против темните Асмодијанци. Некако ова не профункционира на EU серверите своевремено на „AION“ затоа што беше тешко да се стигне до максимум левел -а кога ќе стигнете ќе видите дека има премал број играчи за масовните битки, кои ретко на викенди едвај имаа народ за да се одвиваат парцијално -со начекување на дуели и ганкање играчи. Но веројатно на „AION 2“ поради популарноста од старата слава на серијалот -би требало да дојде солиден број играчи во Глобана Верзија и навистина да има активно PvP како што е наменето да има во играта со легии летачки ангели и демони во судир на брутална борба.

Излезе доста детално видео од десетина минути каде девелоперите на играта ја сублимираат „AION 2“ со сите карактеристики што ќе ги донесе и како веќе устоличени обрасци на играта и како новитети, видеото вреди да се изгледа дека накратко е детално опишана следната игра -со анимации и гејмплеј што ќе следи во Септември бесплатно за глобалниот пазар во индустријата на видеоигри:

Ако имавте потешкотии да разберете одредени зборови во горенаведениот текст, ви го препорачуваме следниот Водич за гејмерски термини -каде секоја фраза е детално објаснета што значи на македонски јазик.