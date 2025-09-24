сре, 24 септември, 2025

Бесплатен влез на сите претстави на фестивалот „Under 600“ – првиот фестивал на независна театарска продукција

Одлуката за бесплатни билети, како што велат организаторите, произлегува од мисијата на фестивалот да го доближи независниот театар до пошироката публика.

МетаОд: Мета

-

фото: Мета.мк

„Штрих“ соопштува дека стартуваат резервациите на билети за фестивалот на независен театар „Under 600“, кој ќе се одржи од 25 до 28 септември во Скопје. Настанот, поддржан од British Council и РИКО, ќе понуди 12 претстави и богата дополнителна програма, сè со бесплатен влез за публиката.

Одлуката за бесплатни билети, како што велат организаторите, произлегува од мисијата на фестивалот да го доближи независниот театар до пошироката публика. Поради ограничените капацитети на алтернативните сцени каде ќе се изведуваат претставите, публиката се охрабрува навремено да направи резервации.

Програмата ќе се одвива на различни локации низ Скопје, вклучувајќи нетрадиционални простори како кафулиња, галерии и јавни места. Освен театарските изведби, најавени се и работилници за млади, панел-дискусии со регионални уметници и настани со авторите.

Фестивалот е создаден во соработка со „Дах театар“ од Србија и „Корифеј театар“ од Црна Гора, со цел зајакнување на независниот театар во регионот на Западен Балкан. Организаторите најавуваат дека Скопје во текот на четирите фестивалски денови ќе прерасне во простор за прослава на слободното уметничко творештво.

Целата програма е достапна на веб-страницата и официјалните социјални мрежи на фестивалот.

ПОВРЗАНО

Ctrl - Z

Доделени наградите на МТФ „Војдан Чернодрински“

На Прилеп му треба театарска зграда. Да не дозволиме материјалното да му го заземе местото на духовното, да не дозволиме излишните луѓе да ги...
Повеќе
Ctrl - Z

Меѓународниот фестивал на комедијата „Гола Месечина“ од утре во Аеродром

Со претставата „Страданијата на првата брачна моќ на Миле Султан“ од Србија утре ќе се отвори годинешното издание на меѓународниот фестивал на комедијата „Гола...
Повеќе

Најнови

Главна секција

Индекс на отвореност 2025: Најотворени општини се Крива Паланка, Берово и Демир Хисар, а најзатворена Демир Капија

Најотворени општини во 2025 година биле Крива Паланка, Берово и Демир Хисар, додека како најзатворени за своите граѓани се оценети Демир Капија, Сопиште, Лозово и Студеничани, покажуваат наодите од Индексот на...
Повеќе
Македонија

„Ниту една повеќе“ утре повикува на блокада кај паркот „Жена борец“ во Скопје

По протестот одржан минатата недела, движењето „Ниту една повеќе“ најави нова блокада овој четврток (25 септември) на раскрсницата кај „Жена Парк Борец“, со почеток во 18 часот. „Преку размена во јавен простор...
Повеќе
Подглавна секција

Кремљ вели дека тврдењата на Трамп за војната во Украина се погрешни

Кремљ денес ги отфрли централните аргументи за реторичкиот пресврт на американскиот претседател Доналд Трамп во врска со војната во Украина, велејќи дека тоа ќе им обезбеди на САД „вистински информации“ за...
Повеќе
Подглавна секција

Двајца притвореници се повредени во пукотница во објект на американската имиграциска и царинска служба во Далас

Најмалку двајца притвореници беа застрелани во објект на американската Служба за имиграција и царина во Далас, според двајца службеници за спроведување на законот кои се запознаени со инцидентот, пренесува Си-Ен-Ен. Осомничениот е...
Повеќе

Индекс на отвореност 2025: Најотворени општини се Крива Паланка, Берово и Демир Хисар, а најзатворена Демир Капија

Најотворени општини во 2025 година биле Крива Паланка, Берово и Демир Хисар, додека како најзатворени за своите граѓани се оценети Демир Капија, Сопиште, Лозово и Студеничани, покажуваат наодите од...

„Ниту една повеќе“ утре повикува на блокада кај паркот „Жена борец“ во Скопје

Кремљ вели дека тврдењата на Трамп за војната во Украина се погрешни

Двајца притвореници се повредени во пукотница во објект на американската имиграциска и царинска служба во Далас

Шефот на набљудувачката мисија на ОДИХР во посета на Јавното обвинителство

МОН: донесена е одлука за привремено запирање на работата на приватниот Факултет за бизнис економија во Скопје

И Мицкоски и Данела се извинија што се поддржале

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Индекс на отвореност 2025: Најотворени општини се Крива Паланка, Берово и Демир Хисар, а најзатворена Демир Капија

„Ниту една повеќе“ утре повикува на блокада кај паркот „Жена борец“ во Скопје

Кремљ вели дека тврдењата на Трамп за војната во Украина се погрешни