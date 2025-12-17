Постојаниот Комитет на Бернската Конвенција кој заседава секоја година во декември во Стразбур, и годинава го разгледуваше случајот за Националниот парк „Маврово“ и заклучи дека изградбата на хидроцентрали на неговата територија сѐ уште е опасност и дека нема виден напредок со спроведување на препораките кои ѝ беа дадени на земјава во изминатите години, откако случајот за Маврово беше отворен во 2014 година.

Годинава, Комитетот заклучи дека не се донесени измените на законот за води, ниту пак има нов закон за природа. Националниот парк „Маврово“ сѐ уште не е репрогласен, а сите концесии за хидроцентрали во Маврово не се откажани.

Од Центарот за истражување и информирање за животната средина „Еко свест“ велат дека сите забелешки на Бернската Конвенција беа забележани и во Извештајот за напредокот на Македонија на Европската комисија за 2025 година.

„Поради слабиот напредок, Комитетот ја изрази својата загриженост и усвои одлука да спроведе теренска посета во Македонија во текот на 2026 година, со цел да помогне во откочување на процесите и постигнување на задоволителен напредок. Очигледно е дека и по 11 години од отворањето на случајот, нема доволен интерес за негово разрешување преку примена на сите дадени препораки“, вели Ана Чоловиќ Лешоска од Еко-свест, кои се подносител на случајот во Бернската конвенција.

Чоловиќ Лешоска потсетува дека од голема важност за успешно затворање на случајот е донесувањето на законот за води и нов закон за природа, прогласувањето на Маврово согласно меѓународните стандарди, донесување на национален акциски план за Балканскиот рис и обезбедување на државни финансии за заштитените подрачја. Посочува дека забраната за изградба на хидроцентрали во заштитени подрачја мора итно законски да се воспостави и практично да се спроведе.