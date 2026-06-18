Додека компаниите за вештачка интелигенција ја преобликуваат економијата и се тркаат кон проценки од трилиони долари, сенаторот Берни Сандерс предлага сеопфатен трансфер на богатството и моќта од индустријата кон американската јавност, пренесува Асошиејтед Прес.

Законодавството, кое прво беше претставено на Асошиејтед Прес, би создало суверен фонд за богатство надгледуван од независна комисија и финансиран преку еднократен данок од 50% на акциите на најголемите компании за вештачка интелигенција. Сандерс проценува дека данокот би создал фонд од речиси 7 трилиони долари што би генерирал стотици милијарди долари годишно во директни плаќања на Американците и програми како што се здравствената заштита, образованието и домувањето.

„Придобивките не можат едноставно да одат кај неколкуте богати корпорации. Тие ќе ги дели американскиот народ“, рече независниот сенатор од Вермонт во интервју во среда.

Идејата да ѝ се даде удел на јавноста во вештачката интелигенција неодамна привлече интерес од личности толку идеолошки разновидни како претседателот Доналд Трамп и извршниот директор на OpenAI, Сем Алтман. Но, предлогот на Сандерс оди многу подалеку, повикувајќи на јавна сопственост на половина од најголемите компании за вештачка интелигенција и директно влијание врз донесувањето корпоративни одлуки.

„Јавноста мора да има значајно место на масата за да се осигури дека ужасни работи нема да им се случат на обичните луѓе и дека всушност, вештачката интелигенција им користи на обичните луѓе, а не им штети“, рече Сандерс.

Како би функционирал фондот

Сандерс претходно го предложи суверениот фонд за богатство, но резимето на законот добиено од АП е првиот законодавен обид тој да стане реалност.

Данокот од 50% би се применувал на компаниите за вештачка интелигенција кои достигнуваат 200 милиони долари годишна продажба на вештачка интелигенција. Секоја нова компанија за вештачка интелигенција што ќе го достигне тој репер, исто така, би подлежила на данокот.

Тоа би создало суверен фонд за богатство – сличен на оние што ги користат земјите ширум светот и некои американски држави – за кој Сандерс проценува дека би вредел околу 7 трилиони долари.

За разлика од традиционалниот данок, предлогот би барал од компаниите да префрлаат акции, а не готовина, со што американската јавност ефикасно ќе стане главен акционер во најголемите фирми за вештачка интелигенција во земјата.

Независна комисија од седум члена – номинирана од претседателот и потврдена од Сенатот – ќе управува со фондот и ќе ги користи своите акции со право на глас „за да ги блокира одлуките што му штетат на американскиот народ и да се залага за политики што им помагаат“, се вели во резимето на законот.

Сандерс предлага годишна дивиденда од 5% од фондот да обезбеди директни плаќања од повеќе од 1.000 долари за секој Американец. Доколку компаниите растат, добивките ќе се користат за јавни добра како што се образованието, домувањето и здравствената заштита.

Сандерс тврди дека даночните обврзници нема да ги сносат загубите ако проценките на компаниите за вештачка интелигенција се намалат.

„Нема да изгубиме никакви пари, дури и ако има пад во меурот“, рече Сандерс.

Комисијата ќе биде насочена кон „блокирање на одлуки што му штетат на американскиот народ и да се залага за политики што им помагаат“, според резимето.

Сандерс нагласи дека предлогот е само почеток.

„Мислиме дека ова е најдоброто што можеме да го направиме во моментов и секако е голем, голем, голем чекор напред од давање еднострана и целосна моќ на неколку мултимилијардери“, рече Сандерс.

Идејата има поддржувачи во Белата куќа и Силиконската долина

Сандерс не е сам во залагањето за јавен удел во компаниите што развиваат вештачка интелигенција.

Трамп, кој неодамна потпиша наредба владата доброволно да ги проверува новите модели на вештачка интелигенција, исто така зборуваше за тоа што владата поседува удел во компаниите што развиваат вештачка интелигенција, велејќи дека „има нешто многу интересно во тоа, каде што речиси станува партнерство со американската јавност“.

OpenAI – предводен од Алтман – во април предложи да „создаде фонд за јавно богатство што ќе му обезбеди на секој граѓанин – вклучително и на оние што не се инвестирани на финансиските пазари – удел во економскиот раст управуван од вештачката интелигенција“.

Anthropic, еден од најголемите конкуренти на OpenAI и неодамна проценет на 965 милијарди долари, беше отворен за слични идеи, а извршниот директор Дарио Амодеи неодамна напиша дека „универзалниот основен приход би можел да се финансира преку даноци на релевантните компании“.

Трамп во среда присуствуваше на сесија фокусирана на вештачката интелигенција на самитот на Г7 во Франција со врвни лидери во индустријата, вклучувајќи ги Алтман и Амодеи.

Сепак, залагањето на Сандерс е многу поагресивно од кое било од овие. На средбата на Сандерс со Алтман, тие останаа далеку од своите мислења за тоа колку голем удел ќе добие јавноста, според присутните.

„Мислам дека луѓе како Сем Алтман и Трамп (кој) можеби е наклонет кон ова, велат: „Добро, гледајте, заработуваме милиони долари, па ќе бидеме добри момци и можеби ќе ја откупиме јавноста. Ќе вратиме 5% од нашата добивка во владата“, рече Сандерс.

„Не е тоа за што зборуваме. Она за што зборуваме се две многу различни работи.“

Да ја донесеме борбата кај гласачите

Турнејата на Сандерс „Борба против олигархијата“ привлече огромни толпи низ целата земја минатата година, додека се појавуваше со познати пратеници како што е претставничката Александра Окасио-Кортез, демократка од Њујорк. На прашањето дали планира да ги направи сопственоста на вештачката интелигенција и нееднаквоста на богатството дел од таа порака за време на кампањата, Сандерс одговори: „Апсолутно.“

Тоа е порака што другите кандидати ја користат пред среднорочните избори, додека се обидуваат да го искористат стравот на гласачите за технологијата. Кандидатката на демократите во Сенатот на Мичиген, Мелори Мекмороу, откри план за „заштита на работниците во ерата на вештачката интелигенција“, додека кандидатот на демократите во Претставничкиот дом на Њујорк, Алекс Борес, исто така, го постави регулирањето на вештачката интелигенција како прашање на кампањата.

Проектите за центри за податоци низ целата земја предизвикаа отпор од жителите загрижени за побарувачката на електрична енергија, потрошувачката на вода и влијанијата врз животната средина. Некои држави кои некогаш беа желни да ги привлечат објектите, вклучувајќи ги Охајо и Вирџинија, преиспитаа даночни олеснувања.

На универзитетските кампуси, говорниците на дипломирањето беа прекинати од исвиркувања кога се дискутираше за вештачката интелигенција. Околу 70% од студентите ја гледаат вештачката интелигенција како закана за нивните работни перспективи, според анкетата од 2025 година на Институтот за политика на Харвард Кенеди школата.

„Работниците ќе бидат избркани од своите работни места, додека милијардерите, мултимилијардерите стануваат уште побогати“, рече Сандерс. „Американскиот народ е свесен за тоа и не сака да го види тоа како се случува“.