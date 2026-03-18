Дваесетгодишен жител на селото Алданци, крушевско, пријавил во полиција дека бил физички нападнат во неговиот берберски салон, информираат од Министерството за внатрешни работи.

Според информациите, случајот бил пријавен на 17 март 2026 година во 17:16 часот во СВР Битола. Пријавата ја поднел Б.Н. (20), кој навел дека нападот се случил во неговиот берберски салон.

Како што е наведено во пријавата, како напаѓач е посочен Е.М., исто така од селото Алданци.

Од полицијата велат дека се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот, по што се очекуваат повеќе информации за околностите под кои се случил настанот.