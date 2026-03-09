Донесена е нова одлука за највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт во државата. Дизелот поскапува за 14,5, а бензинот за 5 денари.

Според новиот ценовник, дизел горивото (ЕУРОДИЗЕЛ БС) ќе се продава по цена од 85,50 денари за литар, додека цената на најкористениот моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС-95 е утврдена на 79,50 денари за литар.

Цената на пооктанскиот бензин ЕУРОСУПЕР БС-98 ќе изнесува 81,50 денари за литар. Екстра лесното масло за горење (ЕЛ-1) ќе се продава за 82,50 денари за литар, додека цената на Мазутот М-1 НС е утврдена на 42,586 денари за килограм.

Во соопштението се појаснува дека ова се највисоките дозволени малопродажни цени (во кои е пресметан и Данокот на додадена вредност), што значи дека трговците на големо и мало имаат законско право да ги формираат цените и пониско од утврдениот максимум.

Сите цени важат франко пумпна станица, со исклучок на мазутот чија цена важи франко склад на трговецот на големо.