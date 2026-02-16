Oд ноќеска часот стапуваат во сила новите малопродажни цени на нафтените деривати кои се зголемуваат, одлучиле членовите на Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ).

„Според одлуката, малопродажните цени на моторните бензини се зголемуваат за 1 денар по литар. Цената на ЕУРОСУПЕР БС-95 ќе изнесува 73 денари за литар, а ЕУРОСУПЕР БС-98 ќе се продава по 75 денари за литар. Цената на дизел горивото ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) останува непроменета и ќе изнесува 68 денари за литар, а непроменета останува и цената на Екстра лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1), која ќе изнесува 67 денари за литар. Цената на килограм мазут е 33,8 денари“, се наведува во соопштението од РКЕ.