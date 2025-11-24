Од ноќеска на полноќ, моторен бензин ЕУРОСУПЕР БС – 95 ќе чини 75 денари за литар, а ЕУРОСУПЕР БС – 98 ќе чини 77 денари, односно цената на бензините се намалува за половина денар, а дизел горивото поскапува за половина денар, одлучија членовите на Регулаторната комисија а енергетика (РКЕ).

Дизел гориво ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) ќе чини 73 денари, а масло за горење Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) 69,5 денари. Цената за килограм мазут М-1 НС е 34,8 денари.

Малопродажните цени на бензините ЕУРОСУПЕР БС-95 и ЕУРОСУПЕР БС-98 се намалуваат за 0,50 ден/лит. Малопродажната цена на ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) се зголемува за 0,50 ден/лит. Малопродажната цена на Екстра лесното масло за домаќинство на (ЕЛ-1) не се менува. Малопродажната цена на Мазутот М-1 НС се намалува за 0,756 ден/кг и сега ќе изнесува 34,865 ден/кг.