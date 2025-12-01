Бенјамин Нетанјаху побара од претседателот на Израел помилување за обвиненија за поткуп и измама и крај на петгодишното судење за корупција, тврдејќи дека тоа би било во јавен интерес. Канцеларијата на Исак Херцог го потврди приемот на поднесокот од 111 страници од адвокатот на премиерот и рече дека е доставен до одделот за помилување во Министерството за правда. Правниот советник на претседателот, исто така, ќе формулира мислење пред Херцог да донесе одлука.

„Канцеларијата на претседателот е свесна дека ова е вонредно барање кое носи значајни импликации“, се вели во соопштението од неговата канцеларија. „По добивањето на сите релевантни мислења, претседателот одговорно и искрено ќе го разгледа барањето.“

Претседателските помилувања во Израел речиси никогаш не се давани пред осуда, со еден значаен исклучок на случајот од 1986 година во кој е вклучена безбедносната служба Шин Бет. Превентивно помилување на политичар во случај на корупција без признание на вина би било преседан и многу контроверзно.

Поднесувањето доаѓа неколку недели откако Доналд Трамп му пиша на Херцог за да го замоли да го помилува Нетанјаху, кој е на судење од 2020 година по обвинение за поткуп, измама и кршење на довербата, што вклучува наводни политички услуги за богати поддржувачи во замена за подароци или позитивно медиумско известување.

Нетанјаху ги отфрла обвинувањата и го осуди случајот како лов на вештерки оркестриран од медиумите, полицијата и судството. Неговите критичари го обвинија дека ја продолжува војната во Газа за да ја одржи својата коалиција заедно за да може да остане на функцијата и да ја држи својата правна опасност настрана, но изборите се закажани следната година.

Во кратко писмо вклучено во неговото правно поднесување и во телевизиска изјава, Нетанјаху тврдеше дека е во негов личен интерес да ја докаже својата невиност на суд, но дека е во интерес на националното единство да се скрати судењето, за кое тврдеше дека нè распарчува.

Премиерот во телевизиската изјава рече: „Додека на суд се откриваат ослободувачки докази што целосно ги побиваат лажните тврдења против мене, и како што станува јасно дека случајот против мене е изграден преку сериозни прекршувања, мојот личен интерес беше и останува да го продолжам овој процес до неговиот крај, до целосно ослободување од обвинението по сите точки.

Но, безбедносната и политичката реалност, националниот интерес, бараат поинаку. Тековното судење нè разделува одвнатре, поттикнува жестоки несогласувања и продлабочува поделби. Сигурен сум, како и многу други, дека итно завршување на судењето би помогнало во намалувањето на тензиите и промовирање на широкото помирување што очајно ѝ е потребно на нашата земја.“

Барањето за помилување без признание на вина или оставка има потенцијал да предизвика политичка и уставна криза, која на крајот би можел да ја реши Врховниот суд на земјата.

Единствениот значаен преседан е случај од пред речиси 40 години, во кој високи функционери на Шин Бет беа обвинети за прикривање на егзекуцијата на двајца палестински милитанти вклучени во киднапирање на автобус. Високиот суд на правдата му дозволи на тогашниот претседател, Хаим Херцог – таткото на сегашниот претседател – да издаде помилувања пред обвинението во тие околности.

Сепак, правните експерти велат дека е далеку од јасно дека случајот од 1986 година, Барзилај против владата на Израел, би обезбедил преседан за судењето за корупција на Нетанјаху, особено во отсуство на признание на вина од премиерот.