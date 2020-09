Бендот „Њу ордер“ се пофали со наградата доделена од филмскиот фестивал „Скопје Синема Сити“

Светски реномираниот бенд „Њу ордер“ (New Order), кои се едни од најголемите бендови на сите времиња, се „артисти во фокус“ на филмскиот фестивал за музички документарни филмови „Скопје Синема Сити“ и беа наградени со награда за животно дело за достигнувања во музиката и филмот.

Наградата им беше врачена во Манчестер. По повод оваа награда, тие се пофалија на нивните официјални профили на Фејсбук и Твитер заблагодарувајќи се на фестивалот за укажаната чест.

A big thanks to Skopje Cinema City film festival, for awarding New Order with a Lifetime Award for Achievements in Music and Film! The Award recognises the festivals appreciation of the band’s indelible impact on contemporary culture. pic.twitter.com/0r86LbtliT

