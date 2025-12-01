Бенд од Босна и Херцеговина, што настапувал без дозвола во ресторан во Кичево викендов доби прекршочна пријава од Министерството за внатрешни работи. Во акција во угостителски објекти во Кичево во координација со Државниот пазарен и трудов инспекторат бендот е откриен во ресторан на магистралниот пат Кичево-Охрид.

„Затекнати се Џ.Р.(23), како пејачка и К.Џ.(27), Е.П.(25), Ф.Ј. (28) и И.К. (24), како членови на музички бенд, сите од Босна и Херцеговина, кои вршеле работа без претходно обезбедување на соодветна работна дозвола, со што сториле прекршок од Законот за странци“, информираат од МВР и додадваат дека им е поднесена прекршочна пријава до Основниот суд во Кичево.