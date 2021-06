Активистот и политички затвореник Стјапан Латипау вчера се обиде да си го одземе животот со пенкало додека сведочеше на судењето против него во Минск, главниот град на Белорусија. Латипау даваше исказ за тортурата во затворот по што си го пресече вратот. Во критична состојба полицијата и болничари го изнесоа од судницата и го пренесоа во болница.

Според активистите за човекови права, во затворот Латипау бил под притисок и му се заканувале дека ќе бидат отворени кривични случаи против неговото семејство доколку не се изјасни за виновен.

BREAKING! Belarus Political prisoner and activist Stsyapan Latypau testified about torture in prison and cut his throat in court during in the trial. He is in critical condition. In the video, police and medics carry Latypau out of the court building. pic.twitter.com/NKOsTtiHKc

— Franak Viačorka (@franakviacorka) June 1, 2021