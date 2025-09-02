вто, 2 септември, 2025

Белгија ќе ја признае палестинската држава во ОН и ќе воведе санкции кон Израел

Израел е сè поизолиран на меѓународната сцена, додека се соочува со веродостојни обвинувања за геноцид, етничко чистење, воени злосторства и колективно казнување на цивилното население во Газа

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

Фото: Photo by Ahmed Abu Hameeda on Unsplash

Белгија ја обнови својата позиција во врска со војната на Израел во Газа. Министерот за надворешни работи, Максим Прево, изјави дека земјата ќе ја признае палестинската држава на седницата на Генералното собрание на Обединетите нации подоцна овој месец, придружувајќи се на сличните чекори на Австралија, Британија, Канада и Франција. Овој потег претставува дополнителен меѓународен притисок врз Израел, пренесува Гардијан.

Одлуката, како што нагласи Прево, е донесена „со оглед на хуманитарната трагедија што се одвива во Палестина, особено во Газа, и како одговор на насилството извршено од Израел во спротивност со меѓународното право,“ напиша тој на социјалните мрежи.

Израел е сè поизолиран на меѓународната сцена, додека се соочува со веродостојни обвинувања за геноцид, етничко чистење, воени злосторства и колективно казнување на цивилното население во Газа.

Израелската офанзива уништи големи делови од Газа, при што загинаа повеќе од 63.000 луѓе, главно цивили, а речиси целото население од над два милиони жители беше принудено да ги напушти своите домови. Според извештајот на системот за проценка на безбедноста на храната (IPC), поддржан од ОН, минатиот месец во и околу Газа Сити беше прогласен „вештачки создаден глад“. И покрај масовната глад, Израел и понатаму ја попречува доставата на хуманитарна помош во територијата.

Во подолг пост на мрежата X, опишувајќи ја новата позиција на белгиската влада, Прево напиша:

„Со оглед на хуманитарната трагедија што се одвива во Палестина, особено во Газа, и како одговор на насилството извршено од Израел во спротивност со меѓународното право, имајќи ги предвид меѓународните обврски, вклучувајќи ја должноста да се спречи било каков ризик од геноцид, Белгија мораше да донесе цврсти одлуки за да го зголеми притисокот врз израелската влада и терористите од Хамас.

Ова не е насочено кон санкционирање на израелскиот народ, туку за обезбедување нивната влада да го почитува меѓународното и хуманитарното право и за преземање чекори со цел да се промени ситуацијата на терен.“

Признавањето на Палестина би било формализирано само ако Хамас ги ослободи сите преостанати израелски заложници киднапирани во нападот предводен од Хамас на јужен Израел на 7 октомври во 2023 година и милитантната група „веќе нема никаква улога во управувањето со Палестина“, додаде Прево.

Прево рече дека Белгија, членка на Европската Унија, ќе воведе 12 „цврсти“ санкции врз Израел, како што се забрана за увоз на производи од нејзините населби и преглед на политиките за јавни набавки со израелските компании. Исто така, ќе ги прогласи лидерите на Хамас за персона нон грата во Белгија.

Министерот, исто така, рече дека двајца „екстремистички“ израелски министри и неколку „насилни доселеници“ ќе бидат прогласени за „персона нон грата“ во Белгија. Иако не ги именуваше министрите, веројатно ќе бидат Итамар Бен-Гвир, крајно десничарскиот министер за безбедност во коалициската влада на Бенјамин Нетанјаху, и Безалел Смотрих, крајно десничарскиот министер за финансии.

Во текот на летото, Велика Британија, заедно со Австралија, Канада, Нов Зеланд и Норвешка, ги санкционираа Бен-Гвир и Смотрих поради „повторено поттикнување на насилство врз палестинските заедници“ во окупираниот Западен Брег.

ИзворГардијан

