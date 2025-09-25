Белата куќа до федералните агенции: Подгответе планови за масовни отпуштања

Канцеларијата за буџет на Белата куќа им наложува на федералните агенции да подготват планови за намалување на силата за масовни отпуштања за време на евентуално затворање на владата, особено насочени кон вработените кои работат за програми за кои не е законски обврзано да продолжат, пренесува Политико.

Потегот на Канцеларијата за управување и буџет за трајно намалување на владината работна сила доколку има затворање, наведен во меморандум споделен со Политико пред објавувањето до агенциите вечерва, ги ескалира влоговите од потенцијално затворање следната недела.

Во меморандумот, OMB им наложи на агенциите да идентификуваат програми, проекти и активности каде што дискреционото финансирање ќе престане на 1 октомври и нема достапен алтернативен извор на финансирање. За тие области, OMB им наложи на агенциите да започнат со изготвување планови за RIF кои би оделе подалеку од стандардните отпуштања, трајно елиминирајќи ги работните места во програмите што не се во согласност со приоритетите на претседателот Доналд Трамп во случај на затворање.

Овој потег означува значителен пресврт од начинот на кој се справувале со затворањата во последните децении, кога повеќето отпуштања биле привремени, а вработените биле враќани откако Конгресот гласал за повторно отворање на владата и финансирањето било обновено. Овој пат, директорот на OMB, Рас Воут, ја користи заканата од трајно намалување на работните места како предност, зголемувајќи го влогот во спорот со демократите во Конгресот околу владините трошоци.

„Програмите кои не добија корист од инфузија на задолжителни апропријации ќе го сносат товарот на затворањето“, напиша OMB во меморандумот. На агенциите им беше кажано да ги достават своите предложени планови за RIF до OMB и да издадат известувања до вработените дури и ако инаку би биле исклучени или отпуштени за време на прекин на финансирањето.

Програмите што ќе продолжат без оглед на затворањето вклучуваат социјално осигурување, Медикер, бенефиции за ветерани, воени операции, спроведување на законот, спроведување на имиграцијата и царината, царинска и гранична заштита и контрола на воздушниот сообраќај, според службено лице на OMB кое сакаше да остане анонимно за да сподели информации што сè уште не се јавно објавени.

Упатството доаѓа во време кога републиканците и демократите на Капитол Хил се заглавени во ќорсокак околу финансирањето, само неколку дена пред завршувањето на фискалната година на 30 септември. Претставничкиот дом усвои привремена мерка за трошење за да ги пушти федералните операции до 21 ноември, но демократите во Сенатот одбија да ја промовираат, барајќи републиканците да седнат на маса за да преговараат за двопартиски пакет што би можел да вклучува продолжување на истекувачките субвенции од Законот за прифатлива здравствена заштита.

Во писмото на ОМБ се наведува дека доколку Конгресот успешно усвои чист привремен закон пред 30 септември, дополнителните чекори наведени во оваа е-пошта нема да бидат потребни.

Се чини дека меморандумот ги оправдува предупредувањата издадени од некои демократи – најистакнатиот лидер на малцинството во Сенатот, Чак Шумер – за време на последниот застој во затворањето во март. Шумер во тоа време се обиде да дозволи донесување на закон за трошење напишан од Републиканската партија, тврдејќи дека затворањето би било „подарок“ што им овозможува на Трамп и неговите заменици „да уништат витални владини услуги со значително побрзо темпо отколку што можат во моментов“.

Шумер вели дека оттогаш го ревидирал тој став, велејќи овој месец дека нападите на администрацијата врз федералните агенции „ќе се влошат со или без [затворање], бидејќи Трамп е беззаконик“.

Тој истака слична поента во средата откако ПОЛИТИКО објави детали од меморандумот, нарекувајќи го „обид за заплашување“.

„Ова не е ништо ново и нема никаква врска со финансирањето на владата“, рече тој. „Овие непотребни отпуштања или ќе бидат поништени на суд или администрацијата ќе ги врати работниците, исто како што направи неодамна, како и денес.“

Но, лидерот на малцинството во Претставничкиот дом, Хаким Џефрис, даде поинаква нота во објавата Икс, која се чини дека ја сфаќа заканата сериозно. Тој ја упати до гласачите во Вирџинија, богата со федерални работници, кои наскоро ќе изберат гувернер и други државни службеници.

„Нивната цел е да ви го уништат животот и да ги казнат вредните семејства кои веќе се борат со тарифите на Трамп и инфлацијата“, рече тој. „Се сеќавате во ноември.“