Првиот заменик-претседател на Владата и министер за европски прашања, Беким Сали, денеска е во Киев на Самитот Украина – Југоисточна Европа, кој се одржува по повод Денот на државноста на Украина. Тој беше пречекан од заменик-министерот за надворешни работи на Украина, Олександр Мишченко, амбасадорот на Република Северна Македонија во Украина, Димитар Блажевски, како и од претставници на Министерството за надворешни работи на Украина и други високи официјални претставници.

Како што информираат во кабинетот на министерот за европски прашања, учеството на првиот заменик-претседател на Владата на овој Самит е потврда на континуираната поддршка на Република Северна Македонија за Украина, нејзиниот суверенитет, независност и територијален интегритет, како и за нејзината европска перспектива.

„За време на престојот во Киев, министерот Сали ќе учествува на пленарната сесија на Самитот Украина – Југоисточна Европа, каде што ќе ја реафирмира подготвеноста на Северна Македонија да продолжи со поддршката за Украина и да го сподели своето искуство и експертиза стекнати во процесот на европската интеграција. Самитот ги обединува лидерите и високите претставници од Украина и земјите од Југоисточна Европа, со фокус на зајакнување на регионалната соработка, поддршката за Украина и унапредувањето на нејзината европска агенда“, се наведува во соопштението од кабинетот.