Македонија останув цврсто посветена на поддршката на Украина, потврдувајќи ја својата поддршка за нејзиниот суверенитет, независност и територијален интегритет во согласност со меѓународното право, рече првиот вицепремиер и министер за европски прашања, Беким Сали, при своето обраќање на пленарната сесија на Самитот Украина – Југоисточна Европа, организиран по повод Денот на државноста на Украина.

Тој нагласи дека нашата држава од самиот почеток на руската агресија обезбедува политичка, хуманитарна, воена и техничка поддршка за Украина и ќе продолжи да го прави тоа во тесна координација со Европската Унија и евроатлантските партнери.

Осврнувајќи се на значењето на Самитот, Сали истакна дека соработката меѓу Украина и земјите од Југоисточна Европа е од суштинско значење за зајакнување на регионалната стабилност, поддршка на обновата на Украина и изградба на побезбедна и по обединета Европа.

Во однос на европската интеграција, министерот Сали нагласи дека Македонија, како земја кандидат со долгогодишно искуство во пристапниот процес, е подготвена да ги сподели своите искуства, експертиза и институционални капацитети со Украина во нејзиниот пат кон членство во Европската Унија.

Тој посочи дека Меморандумот за соработка меѓу институциите на двете земји претставува значајна основа за понатамошно продлабочување на партнерството и развој на конкретна соработка во поддршка на европската интеграција на Украина.

На крајот, министерот Сали повтори дека Северна Македонија ќе остане сигурен партнер и силен поддржувач на Украина во нејзините напори за мир, безбедност и членство во Европската Унија.

На Самитот, покрај Беким Сали, учествуваат и претседателката на Молдавија, Маја Санду, претседателот на Србија, Александар Вучиќ, претседателот на Романија, Никусор Дан, претседателот на Албанија, Бајрам Бегај, премиерот на Хрватска, Андреј Пленковиќ, премиерот на Словенија, Јанез Јанша и вицепремиерот за надворешни и европски работи на Црна Гора, Филип Ивановиќ.