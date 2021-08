Бебето кое се најде на насловната страница на албум на Нирвана го тужи бендот за сексуална експлоатација

Спенсер Елден, кој во 1991 година додека бил бебе се појави гол на насловната страница на еден од албумите на Нирвана – „Nevermind“, сега го тужи бендот, тврдејќи дека бил сексуално искористуван како дете, пишува „Гардијан“.

Елден тужбата ја поднел во окружниот суд во Калифорнија, САД, и тоа против неколку страни, меѓу кои и тројцата преживеани членови на бендот, вдовицата на Курт Кобејн, како и издавачките куќи кои го издале и дистрибуирале албумот во последните триесет години.

Во обвинението Елден тврди дека обвинетите произвеле детска порнографија со сликата, на која тој се гледа како плива гол до банкнота од еден долар. Тој имал четири месеци кога била направена сликата и вели дека претрпел „доживотна штета“ од насловната страница на албумот, вклучувајќи и екстремни и трајни емоционални тегоби со физички манифестации, како и „губење на образованието, платата и уживањето во животот“.

Во тужбата се тврди дека сликата го прави Елден да личи на „сексуален работник кој посегнува по банкнота од еден долар“. Тој никогаш не бил платен за појавување на насловната страница на албумот, а се тврди и дека неговите родители никогаш не потпишале формулар за објавување на сликата која била снимена специјално за албумот. Претходно, пак, беше објавено дека на Елден му биле исплатени 250 американски долари.

25 years later, the "kid" on Nirvana's legendary Nevermind album cover is now suing Nirvana for pedopornography and looking for compensation.

5 years earlier he was doing the same picture again for the lolz. pic.twitter.com/imAuEOG4zm

