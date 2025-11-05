Пратеничката во Парламентот на Словенија со македонско потекло Сандра Газинковски поднесе предлог за измена на словенечкиот Закон за возачи, со кој ќе им се овозможи на носителите на важечка возачка дозвола издадена во одредени земји од регионот, меѓу кои и Македонија, да можат да ја заменат својата возачка дозвола за словенечка без повторно да го полагаат практичниот дел од испитот, во рок од првата година по регистрацијата на живеалиштето во Словенија. Пред замената, носителот на возачката дозвола мора да достави доказ за ментална и физичка способност за управување со возила, со што ќе се запазат безбедносните стандарди.

Газинковски предлог-законот го презентираше на Комисијата за инфраструктура, животна средина и просторно планирање и ги повика пратениците да го поддржат. „Ова е мал, но важен чекор кон поправедна, разумна и отворена земја која им верува на луѓето кои веќе имаат знаење, искуство и одговорност да возат“, рече Газинковски.