Најголемите банки во светот минатата година обезбедиле 906 милијарди долари за финансирање на индустријата за фосилни горива, покажува нов извештај на коалиција еколошки организации, пишува Гардијан.

Најголем финансиер на фосилни горива повторно е американската банка JPMorgan Chase, која во текот на 2025 година инвестирала 58 милијарди долари во секторот, што е раст од 13 проценти во однос на претходната година.

По неа следуваат Bank of America, јапонските банки MUFG и Mizuho Financial, како и Citigroup. На осмото место се наоѓа британската Barclays, која е највисоко рангирана европска банка на листата.

Во 2015 година, државите го потпишаа Парискиот климатски договор со цел глобалното затоплување да не надмине 1,5 Целзиусови степени над прединдустриското ниво. Надминувањето на оваа граница би значело почести и поразорни топлотни бранови, поплави, суши и други климатски катастрофи.

Сепак, од потпишувањето на договорот досега, најголемите светски банки вложиле вкупно 8,7 трилиони долари во компаниите што произведуваат фосилни горива, овозможувајќи нови ископувања и експлоатација на јаглен, нафта и гас.

Научниците предупредуваат дека границата од 1,5 степени најверојатно ќе биде надмината во блиска иднина, особено по серијата рекордно топли години.

Во меѓувреме, конфликтот меѓу Израел и Иран доведе до раст на цените на нафтата и гасот на светските пазари, а неколку големи енергетски компании годинава пријавија значително зголемени профити.

„Компаниите од секторот на фосилни горива не се повлекуваат тивко од сцената“, изјави климатскиот експерт Нико Лусијани, уредник на овогодишниот извештај.

Извештајот покажува дека финансирањето сè повеќе се концентрира кај мал број големи банки. Таканаречената „валкана дванаесетка“ е одговорна за 40 проценти од вкупното финансирање на индустријата, додека речиси сите средства доаѓаат од шест финансиски центри: САД, Канада, Јапонија, Кина, Обединетото Кралство и Европската Унија.

Иако 26 од 65-те најголеми банки лани го намалиле финансирањето на фосилни горива, вкупните инвестиции во проширување на постојните нафтени и гасни проекти достигнале 508 милијарди долари, што е раст од 27 проценти во однос на 2024 година.

Најголеми приматели на нови кредити во 2025 година биле американските енергетски компании Venture Global, Enbridge и Energy Transfer.

Извештајот посочува и дека голем број банки претходно ветиле намалување на емисиите и ограничување на финансирањето на најзагадувачките извори на енергија, како јагленот. Но, по политичкото враќање на Доналд Трамп, кој јавно го оспорува постоењето на климатската криза и се залага за неограничена експлоатација на фосилни горива, дел од финансиските институции почнале да се повлекуваат од претходно преземените климатски обврски.