нед, 2 ноември, 2025

Балканскиот медиумски камион пристигнува во Македонија

Балканскиот медиумски камион ќе посети 20 градови, нудејќи им на граѓаните, посебно на младите, интерактивни квизови, дискусии, работилници и видео-проекции. Целта е да ја истражи улогата на информациите во современото општество и да ја зајакне отпорноста на граѓаните кон дезинформации и манипулации

МетаОд: Мета

-

Пристигнува во Македонија Балканскиот медиумски камион (Balkan News Truck), иницијативата која ја спроведува CFI – Француската Агенција за развој на медиуми во партнерство со Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис, а со поддршка на Министерството за Европа и надворешни работи на Франција, во рамките на проектот Shared Horizons.

По турнејата во Косово, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Албанија, Balkan News Truck продолжува со своето патување и овој пат ќе застане во Битола (3 и 4 ноември, на Широк Сокак, спроти кафе-бар Јагода), Гостивар (6 и 7 ноември, на паркингот пред гимназијата СОУ „Гостивар“), во Штип (10 и 11 ноември, на градскиот плоштад „Слобода“) и во Скопје (13 и 14 ноември).

„Балканскиот медиумски камион е патувачка платформа што ги истражува вестите, сликите и критичкото размислување. На секоја станица, камионот ќе биде поставен на централни јавни простори, нудејќи проекции, квизови и разговори за тоа како настануваат информациите, како се споделуваат и како ги доживуваме. Ова е можност за граѓаните да се соберат, да разменат мислења и да ги согледаат вестите од поинаква перспектива, за да се поттикне критичко размислување, медиумска писменост и отворен дијалог за улогата и влијанието на информациите во секојдневниот живот. Настаните се бесплатни и отворени за сите“, информираат организаторите.

На овој линк има повеќе информации за програмата, говорниците и за локациите.

Македонската турнеја на Балканскиот медиумски камион е дел од предпрограмата на Деновите на медиумска писменост, што ќе се одржат од 17 до 24 овој месец.

Во периодот од септември до ноември, низ шест земји од Западен Балкан — Косово, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија, Северна Македонија и Србија,  Балканскиот медиумски камион ќе посети 20 градови, нудејќи им на граѓаните, посебно на младите, интерактивни квизови, дискусии, работилници и видео-проекции. Целта е да ја истражи улогата на информациите во современото општество и да ја зајакне отпорноста на граѓаните кон дезинформации и манипулации.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Момче од Гостивар ја малтретирало својата 16-годишна девојка

Триесет и осум годишна жена вчера во СВР Тетово пријавила дека нејзината 16 годишна ќерка одредено време била психички малтретирана од нејзиното момче од...
Повеќе
Македонија

Истрага за грабежот во златарница во Гостивар, уапсени двајца осомничени

Основното јавно обвинителство Гостивар донесе Наредба за спроведување истражна постапка против две лица, кои се осомничени дека како соизвршители учествувале во извршувањето на кривично...
Повеќе

Најнови

Главна секција

Цеца го прекина концеротот откако беше исвиркана бидејќи го вееше бугарското знаме среде Велес

Ултра популарната српска турбо-фолк пејачка Цеца Ражњатовиќ, беше принудена да го прекине вчерашниот концерт во Велес, во предвечерието на вториот круг од локалните избори во Македонија, откако беше гласно исвиркана бидејќи...
Повеќе
Македонија

Кондарко: Нема пријави за проблеми од денешниот гласачки ден

Денеска своето право на глас го остваруваат болните и изнемоштени лица во своите домови, лицата во казнено поправни домови, како и лицата во старските домови, а во досега до ДИК нема стасано...
Повеќе
Главна секција

Виралниот „оатземпик“ пијалок нема врска со лекот „Оземпик“

Виралната мешавината од овес, лимета и вода, односно „оатземпик диета“, e тренд на социјалните мрежи, за која се тврди дека помага при слабеење. Трендот стекна популарност преку платформи како TikTok, каде...
Повеќе
Подглавна секција

Неготинец повикувал на дискриминација и на ускратување на изборното право на лица по етничка основа

Љ. Т., шеесет и седум годишен жител на Неготино, преку личен профил и профил кој го управува на социјална мрежа, објавил видео во кое употребил погрден и навредлив израз за лица...
Повеќе

Цеца го прекина концеротот откако беше исвиркана бидејќи го вееше бугарското знаме среде Велес

Ултра популарната српска турбо-фолк пејачка Цеца Ражњатовиќ, беше принудена да го прекине вчерашниот концерт во Велес, во предвечерието на вториот круг од локалните избори во Македонија, откако беше гласно...

Кондарко: Нема пријави за проблеми од денешниот гласачки ден

Виралниот „оатземпик“ пијалок нема врска со лекот „Оземпик“

Неготинец повикувал на дискриминација и на ускратување на изборното право на лица по етничка основа

Наставничка од Кавадарци влегла во Фејсбук профилот на колешка, директорката ги споделувала пораките

Балканскиот медиумски камион пристигнува во Македонија

Обвинение за три лица кои краделе кабли од кругот на „Железара“ вредни 440 илјади евра

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Цеца го прекина концеротот откако беше исвиркана бидејќи го вееше бугарското знаме среде Велес

Кондарко: Нема пријави за проблеми од денешниот гласачки ден

Виралниот „оатземпик“ пијалок нема врска со лекот „Оземпик“