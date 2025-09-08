Балканскиот медиумски камион ја започнува својата турнеја низ 20 градови во шест земји од Западен Балкан: Косово, Босна и Хецеговина, Црна Гора, Албанија, Северна Македонија и Србија, во периодот од септември до ноември 2025 година. Првата станица е Призрен во Косово, на 8 септември, па продолжува во Митровица на 9 септември, Пеќ на 10 септември, за на 11 септември ја заокружи косовската турнеја во Приштина.

Балканскиот медиумски камион е патувачка платформа во рамките на која се истражуваат вести, слики и критичко размислување. На секоја станица, камионот застанува на централни јавни простори и нуди проекции, квизови и разговори за тоа како настануваат информациите, како се споделуваат и како ги доживуваме. Можност да се собереме, да размениме мислења и да ги согледаме вестите од друга перспектива. Целта е да се поттикне критичко размислување, медиумска писменост и отворен дијалог за улогата на информациите и влијанието на дезинформациите во секојдневниот живот.

„А зошто да зборуваме за медиумска и информациска писменост? Затоа што сите сме постојано изложени на најразлични вести – на социјалните мрежи, преку медиумите или едноставно на улица. Но како да знаеме што е вистина, што е преувеличување, а што е целосна измислица? Медиумската и информациската писменост ни помага да разликуваме факти од измислици, да разбереме како се создаваат вестите и да го зајакнеме критичкото размислување“, велат организаторите.

Балканскиот медиумски камион е иницијатива што ја спроведува CFI – Француската Агенција за развој на медиуми во партнерство со Фондацијата за интернет и општество Метаморфозис, а со поддршка на Министерството за Европа и надворешни работи на Франција, во рамките на проектот Shared Horizons.