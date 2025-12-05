Мајка балкански рис со малечко е снимена на една од камерите во националниот парк „Шар Планина“, со што бројот на рисови кои живеат тука се зголемува од еден на три.

исот е територијално животно, а секоја единка зазема голема територија, понекогаш и над 40 квадратни километри, што значи дека на Шар Планина може да се очекуваат многу мал број стабилни единки. Од управата на паркот велат дека и двата риса се во одлична здравствена состојба, а мајката го доби името Сибел.

„По успехот минатата година, кога првпат снимивме мажјак на локалитетот Лешница, денес со огромна радост објавуваме дека и мајка со младенче е регистрирана на територија на Општина Боговиње. Оваа снимка ја потврдува важноста од континуираниот мониторинг и вложувањето во заштита на биодиверзитетот.

Балканскиот рис е критично загрозен вид, а секој ваков момент ни враќа надеж и ни покажува дека нашите напори носат резултати“, велат од НП Шар Планина и посочуваат дека успехот е резултат на долгорочна, упорна и стручно спроведена работа на целиот тим.