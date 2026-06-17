„Бајненс“, најголемата крипто берза во светот, ќе ја изгуби дозволата да им служи на клиентите на Европската Унија од следниот месец, бидејќи нејзиното барање за лиценца ќе биде одбиено, изјавија за „Ројтерс“ две лица запознаени со ова прашање.

Според новите правила на ЕУ, наречени „MiCA“, крипто фирмите имаат рок до крајот на јуни да добијат лиценца што ќе им овозможи да продолжат да им служат на клиентите низ целиот блок. Барањето на Binance, поднесено до грчкиот пазарен регулатор, ќе биде одбиено, велат изворите.

Европските регулатори се обидуваат да ги ограничат крипто берзите, кои им овозможуваат на луѓето да тргуваат со криптовалути како што е биткоинот низ целиот свет.

Според MiCA, крипто компаниите мора да аплицираат за лиценци од регулаторите во поединечните земји од ЕУ, кои можат да ги користат како „пасош“ за работа низ целиот блок од 27 земји.

Отфрлање би значело дека „Бајнанс“ нема да добие зелено светло за работа во ЕУ, оставајќи ја неизвесна судбината на клиентите на „Бајнанс“ со седиште во блокот.

„Бајнанс“ објави на „X“ дека има намера да „поддржи уреден процес и да ги минимизира нарушувањата за нашите корисници“, без да даде дополнителни детали.

Портпаролот на „Бајнанс“ претходно изјави дека компанијата бара лиценца и дека соработува со регулаторите 18 месеци.

„Бинанс“ верува дека ги исполнила условите за да биде овластена од MiCA, изјави портпаролот.

HCMC одби да коментира за апликацијата на „Бајнанс“, повикувајќи се на правилата за доверливост. Без лиценца, „Бајнанс“ нема да се квалификува за продолжување на работата во ЕУ од почетокот на јули.

Правилата на ЕУ донесоа регулаторен надзор врз работењето на крипто-индустријата во Европа.