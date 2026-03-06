Азербејџан предупреди дека ќе одговори откако соопшти дека ирански беспилотни летала прелетале преку неговата граница и повредиле четири лица во утрово.

„Овие напади нема да останат неодговорени“, се вели во соопштението на Министерството за одбрана на Азербејџан.

Додаде дека ги истражува видовите беспилотни летала што се користат во нападот и „ги подготвува потребните мерки за одговор за заштита на територијалниот интегритет и суверенитет на земјата и за обезбедување на безбедноста на цивилите и цивилната инфраструктура“.

Се вели дека ирански беспилотен авион погодил азербејџански аеродром во близина на заедничката граница на двете земји, што е прв пат држава на Кавказ да биде цел на Иран од почетокот на војната меѓу САД и Израел против Техеран.

Министерството за надворешни работи на Азербејџан соопшти дека беспилотниот летало ја погодило терминалната зграда на аеродромот во Нахчиван, азербејџанска енклава што граничи со Иран, оштетувајќи дел од комплексот и повредувајќи двајца цивили.

Втор беспилотен авион паднал во близина на училиште во блиско село. Баку соопшти дека го задржува правото да преземе одмазднички мерки.

Азербејџан, авторитарна држава богата со нафта која зазеде неутрален став во конфликтот на Блискиот Исток, неодамна разви поблиски врски со Израел и администрацијата на Трамп, додека постепено се оддалечува од Москва, традиционалниот посредник на моќ на Кавказ.

Земјата нема американски воени бази, што сугерира дека Иран можеби ги проширува своите напади надвор од целите директно поврзани со американските сили.

Растечката воена соработка на Баку со Израел предизвика тензии со Техеран, иако двата соседа во голема мера одржуваа прагматични односи. Двете земји се претежно шиитски муслимани, а Иран е дом на милиони етнички Азербејџанци – проценките се движат од околу 15 до повеќе од 20 милиони – многумина живеат во северозападните провинции што граничат со Азербејџан.

Иранските вооружени сили негираа дека извршиле напад со беспилотни летала врз Азербејџан, по извештаите дека два беспилотни летала што летале од правец на Иран паднале во близина на аеродромот во азербејџанската енклава Нахчиван.

„Исламската Република Иран. негира дека нејзините вооружени сили лансирале беспилотно летало кон Република Азербејџан“, се вели во соопштението на Генералштабот на вооружените сили, објавено од полуофицијалната новинска агенција Тасним на Иран.

Обвинувајќи го Израел за нападот, се вели: „Ваквите дејствија на ционистичкиот режим за нарушување на односите меѓу муслиманските земји преку разни средства се добро документирани“.