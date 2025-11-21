Автопортрет од 1940 година на познатата мексиканска уметница Фрида Кало е продаден за 54,7 милиони долари (41,8 милиони фунти, 84,7 милиони австралиски долари) на аукција за уметност во Њујорк, поставувајќи нова највисока продажна цена за дело од која било жена уметница, пренесува Гардијан.

Ел суењо (La cama) или Сонот (Креветот), кој ја прикажува Кало како спие во кревет со насмеан скелет завиткан во динамит на крошната над неа, беше продаден во четврток вечерта на аукција на надреалистичка уметност во Сотби по четири минути лицитирање.

Цената, која ги вклучува и таксите, го надминува рекордот што го држеше „Џимсон Вид/Бел цвет бр. 1“ од Џорџија О’Киф, која беше продадена на Сотби за 44,4 милиони долари во 2014 година.

Сотби сè уште не го идентификувал успешниот купувач на сликата.

Се предвидуваше дека Ел суењо (La cama) ќе достигне цена помеѓу 40 и 60 милиони долари. Продажбата од 54,7 милиони долари го сруши рекордот за латиноамериканска уметност, претходно поставен од сликата на Кало „Диего и Јо“ (Диего и јас) во 2021 година, кога беше продадена за 34,9 милиони долари. На таа слика се прикажани уметницата и нејзиниот сопруг, муралистот Диего Ривера.

Се вели дека нејзините слики се продадени приватно за уште поголема цена.

Автопортретот е меѓу ретките дела на Кало што останале во приватни раце надвор од Мексико, каде што нејзиното дело е прогласено за уметнички споменик. Нејзините дела и во јавните и во приватните колекции во Мексико не можат да се продаваат во странство или да се уништат.

Сликата потекнува од приватна колекција, чиј сопственик не е откриен, и е законски подобна за меѓународна продажба. Некои историчари на уметност ја испитаа продажбата од културни причини, додека други изразија загриженост дека сликата – последен пат јавно изложена кон крајот на 1990-тите – повторно би можела да исчезне од јавниот поглед по аукцијата. Веќе е побарана за претстојните изложби во градови, вклучувајќи ги Њујорк, Лондон и Брисел.

Кало живописно и нештедливо се прикажа себеси и настаните од нејзиниот живот, кој беше нарушен од автобуска несреќа на 18 години. Таа почна да слика додека беше прикована за кревет, претрпе серија болни операции на оштетениот ‘рбет и карлица, а потоа носеше гипс сè до нејзината смрт во 1954 година на 47-годишна возраст.

Во текот на годините додека Кало беше врзана за креветот, таа почна да го гледа како мост меѓу световите додека ја истражуваше својата смртност.

Сликата е ѕвезда на продажбата на повеќе од 100 надреалистички дела од уметници, вклучувајќи ги Салвадор Дали, Рене Магрит, Макс Ернст и Доротеја Танинг.

Кало се спротивстави на тоа да биде етикетирана како надреалист, стил на уметност кој е сонлив и се фокусира на фасцинација со потсвеста.

„Никогаш не сликав соништа“, рече таа еднаш. „Јас ја сликав сопствената реалност“.

Во својата белешка од каталогот, Сотбис рече дека сликата „нуди спектрална медитација на порозната граница помеѓу сонот и смртта“.

„Весениот скелет често се толкува како визуелизација на нејзината вознемиреност од умирање во сон, страв премногу веродостоен за уметник чие секојдневно постоење било обликувано од хронична болка и траума од минатото“, се забележува во каталогот.

Ова беше голема недела за аукциите на уметнички дела во Њујорк, каде што „Сотбис“ во вторникот продаде модерна уметност вредна 706 милиони долари, вклучувајќи ја и сликата од австрискиот уметник Густав Климт продадена за 236,4 милиони долари, што стана второто најскапо дело продадено на аукција во историјата и најскапото дело на модерна уметност продадено на аукција. Конкурентската аукциска куќа „Кристис“ исто така продаде уметност од 20 век во вредност од 690 милиони долари.