Автобусите на ЈСП Скопје во текот на празничните денови за Велигден, од утре, петок до 13 април, понеделник, ќе сообраќаат по неделен возен ред.

Во сабота, на 11 април, билетарниците и центрите за персонализација ќе работат со редовно

работно време, билетарите кои работат во една смена од 8 до 13 часот, додека билетарниците и центрите за персонализација кои работат во две смени ќе работат од 8 до 18 часот. Во петок и недела дежурна ќе биде билетарницата на Транспортен центар, со работно време од 8 до 14 часот. Понеделник е неработен ден за сите билетарници и центри за персонализација.

Жичницата на Водно од петок до недела ќе работи со редовно работно време, од 10 до 18 часот, а во понеделник нема да работи. За Жичницата, потсетуваат од ЈСП, секој понеделник и секој последен вторник во месецот се редовно неработни денови.