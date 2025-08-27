Автобусите на ЈСП утре ќе возат по неделен, а од понеделник почнуваат по зимскиот возен ред

Автобусите на ЈСП Скопје од понеделник 1 септември, со стартот на новата училишна година, ќе почнат да возат по делничен зимски возен ред.

Утре, на верскиот празник Успение на Пресвета Богородица, автобусите ќе сообраќаат по неделен возен ред, а исклучок ќе бидат линиите: 11, 11а, 18а, 32, 47а, 51, 55, 55в, 56, 56а, 70, 74, 81, 118, 160, 164 и 180, кои ќе работат по саботен возен ред.

Дежурни ќе бидат две билетарници кај Транспортен центар и на Зелен пазар.

Жичницата ќе функционира вообичаено, со работно време од 10-20 часот, при што од 19-19:30 е последното возење од долу кон врвот, а во 19:45 часот е последно возење од врвот надолу.