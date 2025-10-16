чет, 16 октомври, 2025

Ќе има ли Скопје целосно функционален јавен превоз за изборите во недела?

Од НОМАГАС информираат дека испораката на гас за Македонија е стопирана поради планирани ремонтни работи на регионалните гасоводни системи во соседството

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: Порталб.мк

Јавното сообраќајно претпријатие Скопје денеска информираше дека поради прекинот на испораката на природен гас кон Македонија, може да се поремети возниот ред на автобусите.

Според соопштението од ЈСП, државната компанија задолжена за испорака на гас, НОМАГАС ги информирала дека ќе има прекин на испораката до 17 октомври, што може да биде причина и за недостаток на гориво за скопските автобуси кои сообраќаат на гас.

Претходно, на 10 октомври Од НОМАГАС информираат дека поради планирани ремонтни работи на регионалните гасоводни системи во соседството, испораката на гас за Македонија ќе биде стопирана во периодот од 13 до 17 октомври.

„За ваквиот прекин НОМАГАС АД Скопје навремено ги достави потребните известувањa до сите засегнати страни. Доколку бидеме информирани за евентуални промени околу времетраењето на прекинот, јавноста ќе биде навремено известена преку ново известување. Напоменуваме да се има во предвид дека за ваквата состојба придонесува тоа што нашата држава има само еден влез за природен гас преку единствениот интерконектор кај Деве Баир“, велат од НОМАГАС.

Од таму информираат дека за да се надмине ваквото ограничување, се работи на реализација на интерконекторот со Грција, чија изградба започна во јуни.

ПОВРЗАНО

Главна секција

Ќе има ли Скопје градски превоз, ЈСП вели автобусите возат без застој, Пуцко петрол се закани дека нема да доставува нафта

Ќе има ли Скопје јавен превоз во текот на следните денови е главната дилема која ги мачи граѓаните кои ги следат препукувањата меѓу Градот...
Повеќе
Македонија

Автобусите на ЈСП утре ќе возат по неделен, а од понеделник почнуваат по зимскиот возен ред

Автобусите на ЈСП Скопје од понеделник 1 септември, со стартот на новата училишна година, ќе почнат да возат по делничен зимски возен ред. Утре, на...
Повеќе

Најнови

Македонија

Министерството за култура ја обвини СДСМ за рушењето на спомен-куќата на Малески

Кривична пријава ќе добие работникот кој вчера, со работна машина, додека изведувал градежни работи, го поткопал темелот од јужниот ѕид на куќата-музеј на Владо Малески во Велешта, струшко, а која претставува...
Повеќе
Македонија

Судот го забрани штрајкот на контролорите на летање

Основниот граѓански суд Скопје донесе одлука со која се забранува најавениот штрајк на контролорите на летање што требаше да се одржи од 20 до 24 октомври. Судот ја носи одлуката по претставка...
Повеќе
Македонија

Осомничениот полицаец за случајот „Пулс“ Владо Петров не починал во притвор

Владо Петров не е починат во притвор, впрочем ниту еден од полициските службеници не бил и не е во притвор, туку сите се со мерки, велат од ОЈО ГОКК, пишува „Вистиномер“.  Во...
Повеќе
Македонија

Ѓорѓиевски со различен рок за паркот во „Вардариште“ во програмата и во дебатата со Шукова

Двајцата претенденти за градоначалник на Скопје од ВМРО-ДПМНЕ и од СДСМ, Орце Ѓорѓиевски и Каја Шукова иако имаат повеќе заеднички точки околу проблемот со управување со отпад во Скопје, имаат и...
Повеќе

Министерството за култура ја обвини СДСМ за рушењето на спомен-куќата на Малески

Кривична пријава ќе добие работникот кој вчера, со работна машина, додека изведувал градежни работи, го поткопал темелот од јужниот ѕид на куќата-музеј на Владо Малески во Велешта, струшко, а...

Судот го забрани штрајкот на контролорите на летање

Осомничениот полицаец за случајот „Пулс“ Владо Петров не починал во притвор

Ѓорѓиевски со различен рок за паркот во „Вардариште“ во програмата и во дебатата со Шукова

Хелсиншкиот комитет за човекови права реагира на злоупотребата на деца во политичките активности

Трка за младите гласачи, партиите ветуваат училишта, младински центри и платенo практикантство

Се проверува дали МРТВ е под сајбер напад – вестите не биле емитувани поради „сериозни технички проблеми“

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Министерството за култура ја обвини СДСМ за рушењето на спомен-куќата на Малески

Судот го забрани штрајкот на контролорите на летање

Осомничениот полицаец за случајот „Пулс“ Владо Петров не починал во притвор