Австрија објави планови за забрана на социјалните мрежи за деца под 14 години, станувајќи најновата земја што размислува за воведување ограничувања за децата на интернет, пишува Би-Би-Си.

Ова следува по долги преговори во рамките на трипартитната коалициска влада предводена од конзервативците, но сè уште не е јасно како или кога ќе се спроведе забраната.

Најавувајќи ги плановите, вицеканцеларот Андреас Баблер од социјалдемократите рече дека владата не може да стои настрана и да гледа како социјалните мрежи ги прават децата „зависни, а честопати и болни“.

Тој рече дека е одговорност на политичарите да ги заштитат децата и тврдеше дека ова прашање не треба да се третира различно од алкохолот или тутунот: „Мора да има јасни правила и во дигиталниот свет“.

Во иднина, рече Баблер, децата под 14 години ќе бидат заштитени од алгоритми кои предизвикуваат зависност.

Австрија е последната меѓу растечкиот број земји што размислува за ограничување на пристапот до социјалните медиуми за децата, наведувајќи загриженост за потенцијално штетна содржина што им е достапна на платформите.