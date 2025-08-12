Австралискиот премиер Албанезе го обвини Нетанјаху дека ги негира последиците од војната во Газа

Австралискиот премиер Ентони Албанезе го обвини својот израелски колега Бенјамин Нетанјаху дека ги негира последиците од војната во Газа. Албанезе објави дека неговата земја ќе признае палестинска држава на Генералното собрание на ОН во септември, по сличните потези од Велика Британија, Франција и Канада.

Албанезе рече дека фрустрацијата од израелската влада одиграла улога во потегот, велејќи дека Австралијанците сакаат да видат како убивањето и насилството запираат.

Израел, под зголемен притисок да ја заврши војната во Газа, рече дека признавањето на палестинска држава го наградува тероризмот, а Нетанјаху ја нарече одлуката донесена од Австралија и другите сојузници срамна, додека тој и неговата влада се соочуваат со растечка осуда поради извештаите за глад во Газа.

Пет лица починаа од неухранетост во последните 24 часа, вклучувајќи едно дете, според Министерството за здравство управувано од Хамас, со што вкупниот број на смртни случаи од неухранетост достигна 222 – вклучувајќи 101 дете.

Израел негира дека има глад во Газа и ги обвини агенциите на ОН дека не ја подигаат помошта на границите и не ја доставуваат. ОН го отфрли ова, велејќи дека се соочува со пречки и одложувања при собирањето помош од граничните зони контролирани од Израел.

Во разговор за Австралиската радиодифузна корпорација, Албанезе рече дека разговарал со премиерот Нетанјаху минатиот четврток за да го информира за одлуката на Австралија.

„Прекинувањето на помошта што го видовме, а потоа и загубата на животи што ја гледаме околу тие точки за дистрибуција на помош, каде што луѓето што чекаат во ред за храна и вода ги губат своите животи, е едноставно целосно неприфатливо. И ние го кажавме тоа“, рече тој и додаде дека во разговор со Нетанјаху тој го повторил израелскиот став, а тоа е да се негираат последиците со кои се соочуваат невини луѓе.

Албанезе претходно рече дека одлуката за признавање на палестинска држава е донесена откако доби ветувања од Палестинската управа (ПА), која контролира делови од Западниот Брег окупиран од Израел, дека Хамас нема да игра никаква улога во ниедна идна држава.

Овој потег предизвика различни ставови во Австралија, при што Извршниот совет на австралиското еврејство го нарече предавство, а некои палестински активисти велат дека не оди доволно далеку.

Десничарската опозициска лидерка Сусан Леј изјави дека одлуката е непочитувачка кон САД, клучен сојузник на Австралија.

Порано овој месец, пропалестински протест привлече најмалку 90.000 поддржувачи кои шетаа преку мостот Сиднеј Харбор, еден ден откако судската одлука дозволи демонстрациите да се одржат.