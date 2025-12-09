Австралија треба да стане првата земја што ќе воведе минимална возраст за користење на социјалните медиуми од утре, а платформите како Инстаграм, ТикТок и Јутјуб ќе бидат принудени да блокираат повеќе од милион сметки, што го означува почетокот на очекуван глобален бран регулативи.

Од полноќ, 10 од најголемите платформи ќе бидат обврзани да ги блокираат Австралијанците под 16 години или да бидат казнети до 33 милиони долари. Законот доби остри критики од големите технолошки компании и застапниците за слобода на говорот, но беше пофален од родителите и застапниците на децата.

Воведувањето затвора една година шпекулации за тоа дали една земја може да ги блокира децата да користат технологија што е вградена во современиот живот. И започнува експеримент во живо што ќе биде проучуван глобално од пратеници кои сакаат директно да интервенираат затоа што се фрустрирани од она што го нарекуваат технолошка индустрија што е премногу бавна во спроведувањето на ефикасни напори за минимизирање на штетата.

Владите од Данска до Малезија – па дури и некои држави во САД, каде што платформите ги повлекуваат функциите за доверба и безбедност – велат дека планираат слични чекори, четири години по протекувањето на внатрешни документи на Мета кои покажуваат дека компанијата знаела дека нејзините производи придонесуваат за проблеми со сликата за телото и самоубиствени мисли кај тинејџерите, додека јавно негира дека постои врска.

„Иако Австралија е првата што усвои вакви ограничувања, малку е веројатно дека ќе биде последна“, рече Тама Ливер, професорка по интернет студии на Универзитетот Куртин.

Портпаролот на британската влада, која во јули почна да ги принудува веб-страниците што хостираат порнографска содржина да ги блокираат корисниците под 18 години, рече дека внимателно го следи пристапот на Австралија кон ограничувањата на возраста.

„Кога станува збор за безбедноста на децата, ништо не е исклучено“, додадоа тие.

Малкумина ќе го испитаат влијанието толку внимателно како Австралијците. Комесарот за е-безбедност, австралиски регулатор задолжен за спроведување на забраната, го ангажираше Универзитетот Стенфорд и 11 академици да анализираат податоци за илјадници млади Австралијци опфатени со забраната најмалку две години.

Иако забраната првично опфаќа 10 платформи, вклучувајќи ги Инстаграм, ТикТок и Јутјуб, владата изјави дека листата ќе се менува како што се појавуваат нови производи и младите корисници се префрлаат на алтернативи.

Од првичните 10, сите освен X на Елон Маск изјавија дека ќе се придржуваат користејќи заклучување за возраста – претпоставувајќи ја возраста на лицето од нивната онлајн активност – или проценка на возраста, што обично се базира на селфи. Тие исто така може да проверат со прикачени документи за идентификација или поврзани детали за банкарска сметка.

Маск изјави дека забраната „изгледа како начин на задна врата да се контролира пристапот до интернет од страна на сите Австралијци“ и повеќето платформи се пожалија дека го крши правото на слобода на говор на луѓето. Во тек е тужба пред Високиот суд на Австралија, надгледувана од либертаријански државен пратеник. За бизнисите на социјалните медиуми, имплементацијата означува нова ера на структурна стагнација, бидејќи бројот на корисници опаѓа, а времето поминато на платформите се намалува, покажуваат студиите.

Платформите велат дека не заработуваат многу пари прикажувајќи реклами на лица под 16 години, но додаваат дека забраната го прекинува протокот на идни корисници. Непосредно пред да стапи на сила забраната, 86% од Австралијците на возраст од 8 до 15 години користеле социјални медиуми, соопшти владата.