Австралија во септември ја ќе признае палестинската држава

Одлуката ќе биде објавена на Генералното собрание на Обединетите нации

Фото: Joi Ito, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Австралија ќе ја признае палестинската држава во септември на Генералното собрание на Обединетите нации за да додаде импулс за решение со две држави, изјави премиерот Ентони Албанезе.

Албанезе, кој го објави ова по состанокот на кабинетот, рече дека признавањето ќе се темели на обврските што Австралија ги доби од Палестинската самоуправа, вклучително и дека Хамас нема да има никаква вмешаност во ниедна идна држава.

„Решението со две држави е најголемата надеж на човештвото да го прекине циклусот на насилство на Блискиот Исток и да се стави крај на конфликтот, страдањето и гладот во Газа“, рече Албанезе на прес-конференција.

