Австралискиот премиер, Ентони Албанезе, вети дека ќе воведе построги закони за контрола на оружјето по смртта на 15 лица на плажата Бонди на првиот ден од еврејскиот фестивал Ханука. Татко и син беа идентификувани како наводни стрелци во терористичкиот напад во Сиднеј во неделата вечерта, во кој загинаа најмалку 15 лица, вклучувајќи едно дете. Еден од вооружените лица беше потврден и како мртов.

Ова беше најлошото масовно пукање во Австралија од масакрот во Порт Артур во Тасманија во 1996 година, кога тогашната влада на Хауард воведе нови закони за контрола на оружјето.

Албанезе рече дека ќе ги предложи построгите закони на лидерите на државите и териториите на состанокот на националниот кабинет во денеска попладне. Премиерот рече дека предложените реформи ќе вклучуваат ограничување на бројот на огнено оружје што некој може да го има и ревизија на постојните лиценци.

„Околностите на луѓето можат да се променат. Луѓето можат да се радикализираат со текот на времето. Лиценците не треба да бидат вечни“, рече Албанезе.

Албанезе рече дека реформите на Џон Хауард направиле огромна разлика, но доколку треба да ги заостриме овие мерки, ако има нешто што можеме да направиме, секако сум подготвен за тоа. Тој рече дека сака да види поголема униформност низ државите и териториите.

Премиерот рече дека владата ќе го прошири финансирањето на еврејските организации за зголемена безбедност воспоставена по 7 октомври 2023 година, како и ќе обезбеди финансиска поддршка за погреби на жртвите и визна поддршка за роднините што присуствуваат од странство.

Саџид Акрам, 50, и синот Навид Акрам, 24, се идентификувани како наводни вооружени лица. Постариот маж бил застрелан од полицијата и починал на местото на настанот, додека 24-годишникот претрпел критични повреди и бил однесен во болница под полициска заштита.

Министерот за внатрешни работи, Тони Бурк, рече дека Навид Акрам е државјанин роден во Австралија. Неговиот татко пристигнал во 1998 година со студентска виза, во 2001 година бил префрлен на партнерска виза и имал три визи за враќање на престој по патувања во странство.

Премиерот потврди дека помладиот човек го привлекол вниманието на Асио во октомври 2019 година поради тоа што бил поврзан со други, но домашната разузнавачка агенција открила дека нема индикации за каква било постојана закана или закана дека ќе се вклучи во насилство.

Полицискиот комесар на Нов Јужен Велс, Мал Ланион, им изјави на новинарите дека врз основа на медицинската состојба на помладиот човек, веројатно е дека ќе се соочи со кривични обвиненија.