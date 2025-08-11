Австралија ќе ја признае палестинската држава во септември, САД сè поизолирани меѓу клучните сојузници

Австралија ќе ја официјализира одлуката на Генералното собрание на ОН во септември, откако доби гаранции од Палестинската управа дека Хамас нема да има улога во идната држава. Со овој потег, Австралија се приклучува на Велика Британија, Франција и Канада, додека САД остануваат изолирани во поддршката за израелската воена кампања во Газа

Австралискиот премиер Ентони Албаниз во понеделникот објави дека земјата во септември ќе ја признае палестинската држава, придружувајќи се на сè поголемата група западни сојузници што го преземаат овој чекор поради растечката меѓународна осуда на израелските дејства во Газа, пишува Си-Ен-Ен.

Формалното признавање ќе се случи за време на Генералното собрание на Обединетите нации следниот месец, каде што „Австралија ќе го признае правото на палестинскиот народ на сопствена држава, врз основа на обврските што ги добивме од Палестинската управа“, изјави Албанезе на прес-конференција.

Министерот за надворешни работи на Нов Зеланд, Винстон Питерс, исто така соопшти дека земјата размислува за признавање на палестинската држава и дека одлуката ќе биде донесена на седница на владата во септември. „Нашето признавање е прашање на кога, а не дали“, рече Питерс, повторувајќи ја реториката на австралиските власти.

Премиерот на Нов Зеланд, Кристофер Луксон, ја опиша ситуацијата во Газа како „апсолутна хуманитарна катастрофа“ и нагласи дека одлуката треба внимателно да се разгледа.

Австралија се приклучува на Велика Британија, Франција и Канада во плановите за признавање на палестинската држава во септември. Доколку и Нов Зеланд го стори тоа, четири од петте членки на разузнавачката алијанса Five Eyes (САД, Велика Британија, Канада, Австралија и Нов Зеланд) ќе ја признаат палестинската држава.

Австралиската министерка за надворешни работи Пени Вонг изјави дека во неделата го известила американскиот државен секретар Марко Рубио за претстојната одлука. Рубио, пак, во интервју минатата недела оцени дека таквите чекори се „главно симболични“ и дека само го охрабруваат Хамас, отежнувајќи го постигнувањето на мир.

Албаниз рече дека Австралија добила гаранции од претседателот на Палестинската управа, Махмуд Абас, дека Хамас нема да има улога во идната држава. Условите вклучуваат и разоружување, одржување општи избори, укинување на „системот на плаќања за семејствата на затвореници и маченици“, реформи во управувањето и образованието, како и меѓународен надзор за спречување на поттикнување насилство и омраза.

„Решението со две држави е најдобрата надеж на човештвото да се прекине циклусот на насилство на Блискиот Исток и да се стави крај на страдањето и гладот во Газа“, изјави Албаниз, додавајќи дека „ова не е само цртање граници, туку испраќање спас за луѓето во Газа“.

Канада и Франција веќе најавија дека ќе ја признаат палестинската држава во септември, а Велика Британија ќе го стори тоа доколку Израел не прифати прекин на огнот во Газа.

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху во неделата ги осуди чекорите на западните држави, нарекувајќи ги „срамни“ и обвинувајќи ги дека „паѓаат во стапица“.

Австралиската министерка Вонг изјави дека сегашниот статус кво е неприфатлив и дека постои потреба за нова динамика која ќе води кон решение со две држави, што го смета за „единствената перспектива за мир“.

Во меѓувреме, Израел објави план за воено преземање на градот Газа, што би можело да вклучи присилна евакуација на до еден милион луѓе. Обединетите нации предупредија дека ова ќе предизвика „нова катастрофа“ и ќе претставува „понатамошно кршење на меѓународното право“.

Шефот на Канцеларијата на ОН за координација на хуманитарни прашања (OCHA) во Женева, Рамеш Раџасингам, изјави дека „ова веќе не е криза на глад што допрва доаѓа – ова е глад, чисто и едноставно“.

Според податоците, од октомври 2023 досега во Газа починале 98 деца од тешка акутна неухранетост, од кои 37 само од 1 јули. Големи протести против израелската војна се одржуваат во големи градови како Лондон и Сиднеј, при што во Австралија минатиот викенд маршираа десетици илјади луѓе, а се планираат и нови демонстрации.