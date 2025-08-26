Австралија го обвини Иран за антисемитските напади во Сиднеј и Мелбурн

Австралија вели дека ќе го протера амбасадорот на Иран откако тврдеше дека владата на земјата ги насочила антисемитските напади во Сиднеј и Мелбурн, пренесува Би-Би-Си.

Премиерот Ентони Албанезе рече дека нападите биле „вонредни и опасни акти на агресија оркестрирани од странска нација“. Никој не беше повреден во нападите, кои се случија минатата година.

Шефот на Австралиската безбедносно-разузнавачка организација (АСИО), Мајк Бургес, рече дека неговата агенција има разузнавачки информации дека Иран „веројатно“ стои зад повеќе напади врз еврејски цели во инциденти во Австралија.

На амбасадорот Ахмад Садеги и на тројца други ирански функционери им е наредено да ја напуштат Австралија во рок од седум дена. Иран сè уште не ги коментирал обвинувањата.

Бургес рече: „Иран се обиде да ја прикрие својата вмешаност, но АСИО проценува дека стои зад нападите врз кујната „Луис Континентал“ во Сиднеј на 20 октомври минатата година и синагогата „Адас Израел“ во Мелбурн на 6 декември“.

Министерката за надворешни работи Пени Вонг рече дека ова е прв пат по Втората светска војна Австралија да протера амбасадор.

Вонг рече дека Австралија ќе продолжи да одржува некои дипломатски линии со Техеран, но ги суспендирала операциите во својата амбасада во Иран поради безбедноста на персоналот.

Таа, исто така, ги повика Австралијанците да не патуваат во Иран и ги повика сите граѓани во земјата да ја напуштат сега доколку е безбедно да го сторат тоа.

Албанезе рече дека неговата влада, исто така, ќе го прогласи Корпусот на исламската револуционерна гарда (ИРГЦ) на Иран за терористичка организација.