вто, 4 ноември, 2025

АВМУ: Медиумите, генерално, известуваа неутрално за учесниците во локалните избори

Десет телевизиски програмски сервиси емитуваа интервјуа со учесниците во изборната кампања

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

За време на изборната кампања во првиот круг од локалните избори не беа констатирани прекршувања на Изборниот законик од страна на радиодифузерите. Прекршувања беа констатирани само за време на изборниот молк од страна на 4 радиодифузери, а во однос на балансот во дневноинформативните емисии, сите анализирани медиуми генерално известуваа неутрално за учесниците во изборите, стои во Извештајот од изборното медиумско претставување во првиот круг од Локалните избори 2025 година, за периодот од 29 септември до 17 октомври 2025 година на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

Мониторингот опфати 11 национални програмски сервиси – МРТ 1; МРТ 2; Собранискиот Канал на МРТ; ТВ Алсат-М; ТВ Алфа; ТВ Канал 5; ТВ Сител; ТВ Телма; ТВ 24 Вести; ТВ Компани 21-М и ТВ Шења при што фокусот на анализата беше ставен врз облиците на изборно медиумско претставување. За другите програмски сервиси се постапуваше врз основа на претставки.

Извештајот констатира дека, со оглад на тоа дека на локалните избори, имаше дури 153 учесници во изборите, се покажа дека станува се потешко, па дури и невозможно, целосно да се исполнат принципите на еднаквост и пропорционалност во известувањето зашто и времето во вестите е ограничено, и техничките и кадровските капацитети, дури и на најголемите телевизиски куќи не се толку големи за медиумски да ги покријат сите кандидати.

Десет телевизиски програмски сервиси емитуваа интервјуа со учесниците во изборната кампања. ТВ Алсат-М и ТВ Сител интервјуата ги емитуваа во дневноинформативните емисии, со тоа што Сител, освен 10-те интервјуа на изборни теми во вестите, емитуваше и 13 интервјуа во други емисии. Најмногу интервјуа емитуваа ТВ Алсат-М, вкупно 30, ТВ Алфа, 29, МРТ 1, 28, ТВ Сител, 23, ТВ Телма, 15, ТВ Шења, 13 и ТВ 24 Вести, 12. Освен ТВ Сител, сите други анализирани телевизии емитуваа дебати. Најмногу дебати имаше на ТВ 24 Вести и на ТВ Телма по 24, по што следуваат МРТ 1, 17, ТВ Канал 5, 13 и МРТ 2, 11.

Јавниот радиодифузен сервис и националните телевизии што емитуваа платено политичко рекламирање, ја исполнија законската обврска да информираат на начин прилагоден за лицата со сетилна попреченост преку – едно издание на вестите секој ден и едно издание на актуелноинформативна емисија неделно. МРТ 1, МРТ 2 и Собранискиот сервис ја исполнија обврската од Изборниот законик и на кандидатите им понудија можност за бесплатно политичко претставување.

ПОВРЗАНО

Здравје

EK: Здравството боледува од старите болести – нема доктори, корупцијата царува, пациентите плаќаат

Финансирањето на јавното здравство во Северна Македонија е зголемено, но системот и понатаму се соочува со хронични слабости – недостиг на медицински кадар, високи...
Повеќе
Македонија

Излезноста во вториот круг до 18:30 часот пониска за 6 отсто во споредба со првиот круг

Излезноста на гласачите во вториот круг од локалните избори до 18:30 часот е 40,45 отсто, според податоците објавени од Државната изборна комисија (ДИК). Според...
Повеќе

Најнови

Балкан

Мицкоски: Проширувањето на ЕУ во Западен Балкан значи реобединување на Европа

Премиерот на Северна Македонија, Христијан Мицкоски, изјави дека проширувањето на Европската Унија со земјите од Западен Балкан би претставувало „реобединување на Европа“, алудирајќи на изјавата на претседателката на Европската комисија, Урсула...
Повеќе
Здравје

EK: Здравството боледува од старите болести – нема доктори, корупцијата царува, пациентите плаќаат

Финансирањето на јавното здравство во Северна Македонија е зголемено, но системот и понатаму се соочува со хронични слабости – недостиг на медицински кадар, високи трошоци за пациентите и ограничен пристап до...
Повеќе
Македонија

ЕК: Ако сака да напредува во евроинтеграциите, Македонија треба да го смени Уставот

Македонското Собрание треба внимателно да го планира и усвојува својот дневен ред и да го ограничи користењето на скратени постапки за донесување закони. Меѓупартиската соработка останува клучна за забрзување на спроведувањето...
Повеќе
Главна секција

„Ништо Ново“ ги поттикнува граѓаните да реупотребуваат и да создаваат помалку отпад

Со цел да се поттикне реупотреба, размена и одржливост, здружението АРНО го отвори првиот Центар за поправки „Ништо Ново“ во Скопје. Лоциран во општина Кисела Вода, овој простор им овозможува на...
Повеќе

Мицкоски: Проширувањето на ЕУ во Западен Балкан значи реобединување на Европа

Премиерот на Северна Македонија, Христијан Мицкоски, изјави дека проширувањето на Европската Унија со земјите од Западен Балкан би претставувало „реобединување на Европа“, алудирајќи на изјавата на претседателката на Европската...

EK: Здравството боледува од старите болести – нема доктори, корупцијата царува, пациентите плаќаат

ЕК: Ако сака да напредува во евроинтеграциите, Македонија треба да го смени Уставот

„Ништо Ново“ ги поттикнува граѓаните да реупотребуваат и да создаваат помалку отпад

Почина поранешниот потпретседател на САД, Дик Чејни

До утре трае рокот за пријавување за студентски оброк

Истрага за убиство во Сретеново, заедно пиеле, се скарале, па го тепал до смрт

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Мицкоски: Проширувањето на ЕУ во Западен Балкан значи реобединување на Европа

EK: Здравството боледува од старите болести – нема доктори, корупцијата царува, пациентите плаќаат

ЕК: Ако сака да напредува во евроинтеграциите, Македонија треба да го смени Уставот