Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (АВМУ) го осудува вчерашниот насилен упад во редакцијата на интернет порталот Инфомакс, извршен од непознато лице за време на емитување на подкастот „Тешки муабети“, се наведува во нивното соопштение.

„Агенцијата потсетува дека ваквите постапки претставуваат директен напад врз слободата на медиумите и правото на новинарите да ја извршуваат својата работа без притисоци и закани. Насилството врз медиумските работници и упадите во редакции се апсолутно неприфатливи и бараат итна и соодветна реакција од надлежните органи, поради што очекуваме во најкус можен рок да бидат преземени соодветни мерки за целосно расветлување на случајот“, се вели во соопштението.

Оттаму додаваат дека обезбедувањето безбедна и стабилна работна средина за новинарите и медиумските работници е суштински предуслов за слободата на изразување и правото на информирање и сите релевантни институции треба да се вложат максимални напори вакви и слични инциденти да бидат спречени во иднина.