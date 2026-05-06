Два милиони седишта на авиокомпаниите се намалени од распоредите за овој месец, бидејќи авиокомпаниите ги прекројуваат своите операции поради зголемените цени на горивото за авиони поради конфликтот на Блискиот Исток. Околу 13.000 летови помалку ќе се реализираат во мај низ целиот свет по неодамнешните откажувања, според податоците од компанијата за аналитика на авијацијата Cirium.

Иако бројката претставува помалку од 2% од глобалниот капацитет на авијацијата, а само нето 111 летови исчезнале од распоредите на Лондон Хитроу, тоа доаѓа поради стравувањата дека долгорочната понуда на гориво за авиони би можела да предизвика дополнителни откажувања во лето, при што британските авиокомпании беа информирани за викендот дека би можеле да имаат поголема флексибилност да ги консолидираат летовите на популарните рути доколку е потребно.

Некои од 2 милиони седишта се намалени со користење на помали авиони, како и со целосно откажување.

Истанбул и Минхен забележаа најголем пад на летовите, при што Туркиш ерлајнс и германскиот национален авиопревозник Луфтханза направија големи намалувања. Луфтханза намали 20.000 летови на кратки релации, управувани од нејзината подружница Ситилајн.

Цената на горивото за авиони се зголеми повеќе од двојно по нападот на САД и Израел врз Иран и затворањето на Ормускиот теснец.

Повеќето големи авиокомпании за кратки релации што работат од Велика Британија се добро заштитени од горивото за авиони, што значи дека не очекуваат да се соочат со моментално зголемување на трошоците. Изиџет и Визер ветија дека ќе ги извршуваат своите летни распореди во целост, и покрај притисокот врз неосигурениот дел од нивната сметка за гориво.

Индустријата вели дека не доживува никакви моментални недостатоци, со оглед на вообичаената шестнеделна видливост на снабдувањето. Сепак, меѓународните агенции предвидоа дека Европа се соочува со недостиг на гориво за авиони ако војната на Блискиот Исток продолжи да ги нарушува снабдувањето.

Аналитичарите во Голдман Сакс во истражувачка белешка во понеделник изјавија дека Велика Британија е најизложена како најголем нето увозник на гориво за авиони во Европа, со ниски залихи, голема зависност од увоз и намален домашен капацитет за рафинирање на гориво за авиони.

Се вели дека залихите во Велика Британија би можеле да паднат на „критично ниски нивоа, зголемувајќи ја веројатноста за мерки за рационирање“.

Владата на Велика Британија изјави за време на викендот дека може да се преземат необични мерки однапред за да се избегнат доцни прекини за туристите во текот на летото, вклучително и консолидирање на распоредите на линиите каде што има повеќе летови до истото место во истиот ден.

Со ова ќе се олабават правилата за термини „употреби-или-изгуби“, при што авиокомпаниите ќе можат да откажат некои летови со помалку продадени седишта без да ги изгубат вредните права да ги управуваат следната сезона. Доколку превозниците не продале значителен дел од билетите, летовите може да се откажат и за да се спречи трошење гориво од работа со речиси празни авиони, рекоа министрите.

Секретарката за транспорт, Хајди Александар, која ги договори мерките со авијациската индустрија, рече дека нема „непосредни проблеми со снабдувањето“, но владата „се подготвува сега да им даде на семејствата долгорочна сигурност и да избегне непотребни прекини на портата за заминување ова лето“.

Од рафинериите во Велика Британија е побарано да го максимизираат производството на гориво за авиони во рамките на планирањето за непредвидени ситуации, иако министрите се спротивставија на барањата од индустријата за намалување на даноците и намалување на правилата за животна средина и бучава.