Астронаутите евакуирани минатата недела од Меѓународната вселенска станица велат дека преносен ултразвучен апарат бил „супер корисен“ за време на медицинската криза, пренесува Сајнс Алерт

За време на нивното прво јавно појавување откако се вратија на Земјата, четворицата астронаути во среда одбија да кажат на кого од нив му е потребна медицинска помош и од која причина. Тоа беше првата медицинска евакуација на НАСА во 65 години човечки вселенски летови.

Мајк Финке од НАСА рече дека екипажот го користел вградениот ултразвучен апарат откако се појавил медицинскиот проблем на 7 јануари, денот пред планираната вселенска прошетка што беше ненадејно откажана.

Астронаутите веќе многу го користеле уредот за рутински проверки на промените во нивното тело додека живееле во бестежинска состојба, „па кога имавме оваа итна состојба, ултразвучниот апарат беше супер корисен“.

Беше толку корисен што Финке рече дека треба да има еден на сите идни вселенски летови. „Навистина помогна“, рече тој.

„Секако, немавме други големи машини што ги имаме тука на планетата Земја“, додаде тој. „Се обидуваме да се осигураме дека сите пред да летаме навистина, навистина не се склони кон изненадувања. Но, понекогаш се случуваат работи и изненадувања, а тимот беше подготвен… подготовката беше супер важна.“

Вселенската станица е поставена добро како што може да биде за медицински итни случаи, рече Зена Кардман од НАСА, која командуваше со раниот лет за враќање на екипажот со SpaceX.

Таа рече дека НАСА „донела сите правилни одлуки“ со откажувањето на вселенската прошетка, која ќе беше нејзина прва, и давајќи приоритет на благосостојбата на екипажот.

Јапонската астронаутка Кимија Јуи рече дека е изненадена колку добро се исплатила целата обука пред летот во справувањето со здравствените проблеми.

„Можеме да се справиме со секаков вид тешка ситуација“, рече Јуи. „Ова е всушност многу, многу добро искуство за иднината на човечките вселенски летови.“

На она што се покажа како мисија од 5 1/2 месеци – повеќе од еден месец пократка од планираното – им се придружи и Русинот Олег Платонов. Тие беа лансирани минатиот август од Флорида и се спуштија во Пацификот покрај брегот на Сан Диего минатата недела.